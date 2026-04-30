Hakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına 'Sumud' teması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Kürsel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı ele alındı.

12 Nisan'da İspanya'dan yola çıkan ve işgal altındaki Gazze'ye yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na, İsrail güçlerince gece saatlerinde baskın düzenlendi.

İsrail donanması tarafından Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 22 gemiye el konulurken; 20'si Türk, toplam 175 aktivist gözaltına alındı.

Gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, alıkonulan aktivistlerin Yunanistan'a teslim edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Fidan ile Gerapetritis arasındaki görüşmede, İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı ele alındı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

