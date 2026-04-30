Süreçte 'yasal düzenleme' trafiği! AKP '15 Temmuz'u işaret etti: Meclis'ten geçmesi 2-3 saati alır

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçle ilgili gözler atılacak yasal adımlarda. Yasal düzenlemeler için ise, terör örgütü PKK'nın, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun raporunda belirtildiği gibi silah bıraktığının tespiti bekleniyor.

Erdoğan 'sıkıntı yok' demişti ama Kandil başka konuştu! 'Süreç tıkandı' uyarısı

AKP İLE DEM PARTİ 2 HAFTA ÖNCE TEMASTA BULUNDU

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün AKP kurmaylarına dayandırdığı haberine göre AKP, yaklaşık 2 hafta önce DEM Parti ile bazı temaslarda bulundu.

AKP'nin, DEM Parti eş genel başkanları ve parti sözcüsüyle bir araya geldiği, görüşmelerde ise "sorunun özünün silah bırakma olduğu ve meselenin saptırılmaması gerektiği" yönünde mesajların iletildiği öne sürüldü.

Bu temaslara paralel olarak sahadaki aktörler üzerinden örgüte yönelik baskının artırıldığı belirtiliyor.

"15 TEMMUZ'DAN ÖNCE"

AKP kurmaylarının, mayıs ayında sonuç alınabileceğini işaret ettiği belirtilirken, AKP'nin yasal düzenleme taslağının da hazır olduğu ve MHP ile de ortak bir taslak üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

AKP kurmaylarının, "Yasanın Meclis’ten geçmesi 2-3 saati alır. Silahsızlanmayı görürsek yasayı 15 Temmuz’dan önce meclis yaz arası vermeden önce getiririz" açıklamasında bulunduğu iddia edildi.