Süreçte 'yasal düzenleme' trafiği! AKP '15 Temmuz'u işaret etti: Meclis'ten geçmesi 2-3 saati alır

Süreçte 'yasal düzenleme' trafiği! AKP '15 Temmuz'u işaret etti: Meclis'ten geçmesi 2-3 saati alır
"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, AKP'nin yaklaşık 2 hafta önce DEM Parti ile bazı temaslarda bulunduğu öğrenildi. İki parti arasındaki temaslarda karşılıklı mesajların iletildiği belirtilirken, Mayıs ayında silah bırakmaya dair adımlar atılması bekleniyor. Yasanın ise 15 Temmuz'dan önce Meclis'e getirilmesinin planlandığı iddia edildi.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçle ilgili gözler atılacak yasal adımlarda. Yasal düzenlemeler için ise, terör örgütü PKK'nın, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun raporunda belirtildiği gibi silah bıraktığının tespiti bekleniyor.

Erdoğan 'sıkıntı yok' demişti ama Kandil başka konuştu! 'Süreç tıkandı' uyarısıErdoğan 'sıkıntı yok' demişti ama Kandil başka konuştu! 'Süreç tıkandı' uyarısı

AKP İLE DEM PARTİ 2 HAFTA ÖNCE TEMASTA BULUNDU

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün AKP kurmaylarına dayandırdığı haberine göre AKP, yaklaşık 2 hafta önce DEM Parti ile bazı temaslarda bulundu.

AKP'nin, DEM Parti eş genel başkanları ve parti sözcüsüyle bir araya geldiği, görüşmelerde ise "sorunun özünün silah bırakma olduğu ve meselenin saptırılmaması gerektiği" yönünde mesajların iletildiği öne sürüldü.

Bu temaslara paralel olarak sahadaki aktörler üzerinden örgüte yönelik baskının artırıldığı belirtiliyor.

"15 TEMMUZ'DAN ÖNCE"

AKP kurmaylarının, mayıs ayında sonuç alınabileceğini işaret ettiği belirtilirken, AKP'nin yasal düzenleme taslağının da hazır olduğu ve MHP ile de ortak bir taslak üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

AKP kurmaylarının, "Yasanın Meclis’ten geçmesi 2-3 saati alır. Silahsızlanmayı görürsek yasayı 15 Temmuz’dan önce meclis yaz arası vermeden önce getiririz" açıklamasında bulunduğu iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Siyaset
Hakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına 'Sumud' teması
Hakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına 'Sumud' teması
CHP'den 26 maddelik 1 Mayıs manifestosu
CHP'den 26 maddelik 1 Mayıs manifestosu