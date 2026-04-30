Erdoğan 'sıkıntı yok' demişti ama Kandil başka konuştu! 'Süreç tıkandı' uyarısı

İmralı Süreci'nde PKK'nın kendini feshetmesi sonrasında sembolik silah bırakmalar yapılmış, Meclis'te kurulan komisyonun da çalışmalarını tamamlamasının ardından süreç yasal adımlar noktasında aylardır tıkanmıştı.

Süreçte adım çıkmazı! Abdulkadir Selvi'den AKP'ye uyarı: Önce yasal adım

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın dün sürecin devam ettiğini ifade eden açıklamalarının ardından PKK'nın lider kadrosundan Murat Karayılan'dan flaş açıklama geldi. ANF Haber Ajansı'na konuşan Karayılan, Öcalan ile 1 aydır görüşme yapılmamasının normal olmadığını söyledi.

Bu durumun sürecin geleceği açısından tehlike olduğunu vurgulayan Karayılan, "Hem de hükümet ve AKP yetkilileri tarafından çözüm yasalarının çıkacağı ay olarak belirlenen ve herkesin heyecanla beklediği Nisan ayında Önder Apo ile hiçbir görüşmenin olmamış olması normal olmadığı gibi, sürecin geleceği açısından da bir tehlike işaretidir. En son 27 Mart günü bir devlet heyeti ve DEM Parti heyetinin birlikte Önder Apo ile yaptığı kapsamlı görüşme büyük beklentiler yaratmıştı. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu görüşmede gündeme gelen ve tartışılan konular ekseninde iktidar ve devletin üst katı nezdinde sürecin dondurulmasına yol açacak bir sonuca varılmıştır" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İTİBARIYLA SÜREÇ DONDURULMUŞTUR"

Aylardır atılmayan yasal adımların izahını sürecin donması olarak açıklayan Karayılan, "Evet, şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur. Belirtilen bu tartışma sonrası, yaşanan bölgesel-konjonktürel gelişmelerin ve yine bir takım iç süreçlerin de etkisiyle karar verici güçlerin böyle uygun gördüğü, adım atılmasının durdurulduğu ya da ertelendiği açıkça görülüyor. Aylarca sürdürülen meclis komisyonu faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan resmi bir rapora rağmen sürecin yürütülmemesinin başka bir izahı olamaz" dedi.

SİLAHLARINI YAKAN PKK'LILAR GERİ DÖNMÜŞ

Karayılan, süreç kapsamın yapılan sembolik silah yakma töreninden sonra, PKK'lıların 'güvenlik için' geri döndüklerini söyledi. Sürecin devamı için 'kimseye yalvarmayacaklarını' ifade eden Karayılan, devlet katında adımların atılması halinde karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi: