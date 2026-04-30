Son dakika | Gazeteci Erhan Tekten gözaltına alındı! İBB Davası'nda kayıt iddiası

İBB davasını takip eden gazeteci Erhan Tekten, duruşma salonunda görüntü kaydettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 286. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı İBB davasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında bir gözaltı işlemi gerçekleşti. Duruşma devam ederken, salonda yetkisiz bir şekilde görüntü kaydettiği belirlenen Erhan Tekten, güvenlik güçleri tarafından duruşma salonundan çıkarılarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: TCK 286 KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Yaşanan olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, işlemin yasal gerekçesi şu ifadelerle kamuoyuna aktarıldı:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılama esnasında, yetkisiz bir şekilde görüntü kaydettiği anlaşılan E.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

"ALTI AYA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR"

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınan kişinin meslektaşı Erhan Tekten olduğunu belirterek, soruşturmanın dayandırıldığı kanun maddesinin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Bakırköy Başsavcılığı gazeteci Erhan Tekten hakkında TCK 286'dan soruşturma başlatıldığını ve kendisinin gözaltına alındığı açıkladı. TCK 286: Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

