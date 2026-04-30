200 milyon liralık vurgunda 42 gözaltı!

Şanlıurfa İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet siteleri ve sanal medya platformlarından kurulan dolandırıcılık ağına yönelik 4 ay süren teknik takip düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında şebekenin faaliyetleri deşifre edilirken Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 42 kişi gözaltına alındı.

Dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Çağrı merkezi bile kurmuşlar! 50 milyon liralık vurgunda 66 tutuklama

SAHTE İNTERNET SİTELERİNDE SATMIŞLAR!

Düzenlenen operasyon kapsamında, çok sayıda adrese baskın düzenlenirken gözaltına alınan şüphelilerin lüks otellerde konakladıkları ve lüks araçlar kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin ünlü markalara ait ev eşyası, elektronik ürün ve cep telefonu satışını sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sattıkları belirlendi.

200 MİLYON LİRALIK VURGUN!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)