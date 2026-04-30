Seyir halindeydi: Gübre yüklü TIR’ın dorsesi alev aldı

Yayınlanma:
Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesi alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası, yayılan kimyasal karışımın bölgedeki ağaçlara ve bitkilere zarar verdiği görüldü.

Van’ın Erciş ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Örene Mahallesi yakınlarında ilerleyen 76 ABL 420 plakalı TIR’ın dorsesi seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak çekiciyi dorseden ayırdı.

1285966.jpg

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı ve söndürdü.

1285955.jpg

DORSEDE HASAR OLUŞTU, ÇEVRE ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle dorsede hasar meydana geldi. Söndürme çalışmalarında kullanılan köpüklü suyun taşınan gübreyle karışması sonucu çevreye ağır bir koku yayıldı. Oluşan karışımın çevredeki ağaç ve bitkilere zarar verdiği belirtildi. DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

