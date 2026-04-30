Edirne'nin simgelerinden Makedon Kulesi'nde 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Kule, Edirne Bienali'ne yetiştirilmek hedefiyle mayıs ayı içinde ziyaretçilere açılacak.

GALATA'DAN DA ESKİ

MS 137'de Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan Makedon Kulesi, Osmanlı döneminde saat kulesi olarak kullanıldı. 48 metre yüksekliğiyle Edirne silüetinin en tanınan yapılarından biri olan kule, Galata Kulesi'nden de eski bir tarihe sahip.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıyı 2021 yılının Aralık ayında restorasyona aldı. Restorasyon süresince kulenin çevresinde arkeolojik kazılar da yürütüldü. Bahçede Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı; alan arkeopark olarak düzenlendi.

ROMA'DAN CUMHURİYET'E DÖRT KATMAN

Edirne Valisi Yunus Sezer, kulenin taşıdığı tarihsel derinliğe dikkat çekti: "Buranın içerisinde hem Roma Dönemi'ne hem Bizans hem de Osmanlı Dönemi'ne ait, hatta üzerinde Cumhuriyet Dönemi'ne ait katmanlar bulunuyor."

Sezer, restorasyon çalışmalarının mayıs ayı içinde tamamlanarak Edirne Bienali'ne yetiştirilmesinin hedeflendiğini de belirtti.

Kule ziyaretçilere hem müze hem seyir terası olarak kapılarını açacak. Alt katlarda yapının tarihini anlatan gezi alanları oluşturulacak; en üst kata ise seyir terası kurulacak. Vali Sezer, en üst katın kafe olarak da değerlendirilebileceğini söyledi: "Hem ziyaretçilerimize açacağız hem de burada çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir alan oluşturulacak."

(DHA)