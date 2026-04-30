1900 yıldır ayakta duran Makedon Kulesi kapılarını tekrar açıyor

MS 137'de Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan ve Galata Kulesi'nden de eski bir tarihe sahip olan Makedon Kulesi, 4 yıllık restorasyonun ardından mayıs ayı içinde ziyaretçilere açılıyor.

Edirne'nin simgelerinden Makedon Kulesi'nde 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Kule, Edirne Bienali'ne yetiştirilmek hedefiyle mayıs ayı içinde ziyaretçilere açılacak.

GALATA'DAN DA ESKİ

MS 137'de Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan Makedon Kulesi, Osmanlı döneminde saat kulesi olarak kullanıldı. 48 metre yüksekliğiyle Edirne silüetinin en tanınan yapılarından biri olan kule, Galata Kulesi'nden de eski bir tarihe sahip.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıyı 2021 yılının Aralık ayında restorasyona aldı. Restorasyon süresince kulenin çevresinde arkeolojik kazılar da yürütüldü. Bahçede Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı; alan arkeopark olarak düzenlendi.

ROMA'DAN CUMHURİYET'E DÖRT KATMAN

Edirne Valisi Yunus Sezer, kulenin taşıdığı tarihsel derinliğe dikkat çekti: "Buranın içerisinde hem Roma Dönemi'ne hem Bizans hem de Osmanlı Dönemi'ne ait, hatta üzerinde Cumhuriyet Dönemi'ne ait katmanlar bulunuyor."

Sezer, restorasyon çalışmalarının mayıs ayı içinde tamamlanarak Edirne Bienali'ne yetiştirilmesinin hedeflendiğini de belirtti.

Kule ziyaretçilere hem müze hem seyir terası olarak kapılarını açacak. Alt katlarda yapının tarihini anlatan gezi alanları oluşturulacak; en üst kata ise seyir terası kurulacak. Vali Sezer, en üst katın kafe olarak da değerlendirilebileceğini söyledi: "Hem ziyaretçilerimize açacağız hem de burada çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir alan oluşturulacak."

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar
Karadeniz'de ortaya çıktı! Gören fotoğraf çekmeden geçemiyor
Karadeniz'de ortaya çıktı! Gören fotoğraf çekmeden geçemiyor