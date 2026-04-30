En zehirli türler arasında yer alıyor: Bolu’da ortaya çıktı

Bolu’da orman üretim işçileri tarafından istiflenen odunların arasında, nesli tükenme tehlikesi altında Kafkas burunlu engerek yılanı cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen üretim faaliyetleri sırasında işçiler, kesimi yapılan ve istiflenen odun yığınları arasında hareket eden bir yılan fark etti.

Farklı dış görünümünden şüphelenen işçiler, yılanı bir süre inceledikten sonra cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince incelenmesi sonucunda yılanın Kafkas burunlu engerek yılanı olduğu tespit edildi. Yılan, inceleme sonrası doğal ortamına geri salındı.

Nesli tükenmek üzere! Erzincan’da ortaya çıktıNesli tükenmek üzere! Erzincan’da ortaya çıktı

EN ZEHİRLİ TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde görülen bu türün, ülkedeki en zehirli yılanlar arasında yer aldığı öğrenildi. (DHA)

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Gazeteci Güngör Aslan cinayetinde failler yeniden beraat etti! Yargıtay bozmuştu
Gazeteci Güngör Aslan cinayetinde failler yeniden beraat etti! Yargıtay bozmuştu
Tamirhaneyi basıp bir kişiyi kurşunlayan saldırgan tutuklandı! İfadesi hayrete düşürdü
Tamirhaneyi basıp bir kişiyi kurşunlayan saldırgan tutuklandı! İfadesi hayrete düşürdü
Son Dakika | Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis!
Son Dakika | Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis!