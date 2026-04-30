Tamirhaneyi basıp bir kişiyi kurşunlayan saldırgan tutuklandı! İfadesi hayrete düşürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi 22’nci Metal Sokak’taki bir oto tamirhanesinde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, otobüsünü tamir için iş yerine getiren Ahmet D. (51) bu sırada motosikletle işletmeye gelen şüphelinin, tüfekle ateş açması sonucunda bacaklarından yaralandı.

Otobüsünü tamir için getirdiği dükkanda silahlı saldırıya uğradı

Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

“5 YIL ÖNCE BABAMI DARBETMİŞTİ”

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ömer İsa Ş. ile motosikleti kullanan Alparslan C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ömer İsa Ş’nin verdiği ifadede, Ahmet D.’nin 5 yıl önce babası Ergün Ş.’yi darp ettiğini ve bu sebeple kendisine husumet beslediğini, olay günü karşılaşınca da tüfekle ateş ettiğini ifade etti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer İsa Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alparslan C. ise, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)