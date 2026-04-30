5 çocuk annesinin şüpheli ölümü: Cansız bedeni kanalda bulundu

5 çocuk annesinin şüpheli ölümü: Cansız bedeni kanalda bulundu
Amasya'da kayıp olarak aranan 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ün cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Suluova Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Harekete geçen ekipler, çevrede ve Aktürk'ün Çeltek Mahallesi'ndeki evinin önünden geçen sulama kanalında arama çalışması başlattı.

5 ÇOCUK ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Kanalda başörtüsü bulunan kadın için Amasya Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin dalgıçları bölgeye çağrıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu saat 12.00 sıralarında 60 yaşındaki Aktürk’ün cansız bedeni, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta suyun içinde bulundu.

Aktürk’ün cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

