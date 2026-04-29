Bursa'da şüpheli ölüm: Genç öğretmenin cansız bedeni yurt odasında bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Anıl Karakuzu'dan haber alamayan okul yönetimi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Yapılan ihbar sonucu harekete geçen ekipler, kamera incelemelerinde Karakuzu'nun gece saatlerinde nöbetçi olduğu yurttaki odasına girdiğini tespit etti.

Odaya giren polis ekipleri, 36 yaşındaki Karakuzu'nun hareketsiz yattığını fark etti.

MÜZİK ÖĞRETMENİ ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, müzik öğretmeni Anıl Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan öğretmenin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (AA)