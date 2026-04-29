İstanbul'un göbeğinde restorana silahlı saldırı!

İstanbul'un en işlen ilçelerinden biri olan Kadıköy'de bulunan bir restorana, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yaralı olarak yakalandı.

İSTANBUL'UN EN POPÜLER İLÇESİNDE RESTORANA KURŞUN YAĞDIRDI

Caddebostan Mahallesi Yener Sokak'ta, saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir restorana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KAÇAN SALDIRGAN YARALI OLARAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yaralı olarak etkisiz hale getirdi.

Restoranın bulunduğu sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri restoran ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)