Son Dakika | Ankara dahil 4 ilin valisi ile 7 ilin emniyet müdürü değişti!

Yayınlanma:
Son Dakika haberi... Yeni atama kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Ankara Valisi Vasip Şahin yerine Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canpolat atandı. Nevşehir Valisi Ali Fidan da Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Ankara, Aydın, Nevşehir ve Adıyaman valileri ile Ankara, Mersin, Siirt, Konya, Yozgat, Manisa ve Elazığ emniyet müdürleri ile Emniyet Genel Müdürü değişti.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN, TİHEK BAŞKANI OLDU

Ankara Valisi Vasip Şahin yerine Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canpolat atandı. Görevden alınan Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Buna göre, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise İçişleri Bakanlığı'na atandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük Adıyaman Valiliği'ne, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne atandı.

7 İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Ankara, Mersin, Siirt, Konya, Yozgat, Manisa, Elazığ Emniyet Müdürlüklerine de atama yapıldı.

Buna göre, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Mersin’de çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Mersin’de çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!
Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!