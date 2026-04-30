Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!

Yayınlanma:
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hamile eşi Beste Kızılay'ı (22) öldüren tutuklu sanık A.K, çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eve alkollü geldiği öne sürülen sanık A.K. ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı. Sanık A.K. evdeki silahla eşini başından vurdu. Malatya'daki eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan Beste Kızılay ve bebeği kurtarılamadı.

Hastanenin önünde gözaltına alınan A.K. tutuklandı. Tutuklu sanık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık ile 'Delil karartma ve delilleri ortadan yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen babası D.K., annesi N.K. ile kardeşleri S.K. ve F.K., Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, annesi Gülay ve kız kardeşi Buse Özhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı Malatya Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan avukatlar da takip etti.

BESTE KIZILAY'IN BABASI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mahkeme heyeti, dosyaya eklenen olay yeri inceleme büroya ait görüntülerin izlenmesini istedi. Bu sırada Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, gözyaşlarına hakim olamadı. Savunma yapan tutuklu sanık A.K. kaza ile eşini ve bebeğini kaybeden bir baba olduğunu belirterek, "Eşimin ve bebeğimin mezarlarına bile gidemedim. Bu benim için çok zor. Evime silah koyup, bu kazaya neden olduğum için pişmanım. Mahkemenin vereceği kararda vicdan ve adaletinize sığınıyorum" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, A.K.'ya 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kızılay'ın babası D.K., annesi G.K. ve kardeşi F.K. için beraat kararı veren heyet, suç sürüklenen çocuk A.S.K. için 'Delilleri gizleme' suçundan ceza verdi. A.S.K.'ye indirimli olarak 2 ay 20 gün hapis cezası kararı çıktı.

"MAHKEME SAVUNMALARA İTİBAR ETMEDİ"

Karar duruşması sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Gülsüm Eraslan Kalyoncu, "Bugün burada Beste Özhan için bir aradaydık. Biz bugün tabii mutluyuz. Sanık eş Alican Kızılay, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bugüne kadar hep taksirle öldürdüğüne yönelik savunmalar yapılıyordu. Mahkeme tarafından bu savunmalara itibar edilmedi."

"Bizim umudumuz; bu dosya potansiyel sanıklara da emsal olsun. Hiç kimse kadına karşı şiddetin bu kadar kolay olabileceğini düşünmesin. Biz kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Beste için de adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz. Adalete güvenimiz ve inancımız tam" dedi. Avukat Uğur Can Kalyoncu ise "Umduğumuz neticeye ulaştığımız kanaatindeyiz. Adaletin caydırıcılık amacına sirayet etmesini düşündüğümüz bir dosya oldu. Ailenin acısı ortadan kalkmasa da bir nebze bu kararın acıyı dindirmesi umudundayız" diye konuştu.

Katledilen Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan

ACILI BABA: ÇOK ŞÜKÜR ADALET YERİNİ BULDU

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan da "Kızım, çocuğunu kucağına alacakken bu ellerim ile çocuğunu kızımın koynuna koyup, toprağa verdim. Adalet çok şükür yerini buldu. İçimizdeki acı bitmez ama bir nebze de olsa rahatladık, ferahladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

