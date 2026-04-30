Mersin’de çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde bir inşaat işçisi, çalıştığı çatıda dengesini yitirerek aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakılan Kemal Tatar, ağır yaralandı. İlk anda ağır yaralandığı belirtilen Tatar ambulans olay yerine gelene kadar yaşamını yitirdi.

ÇEVREDEKİLER HABER VERDİ, SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ancak sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kemal Tatar'ın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis, olayın nasıl meydana geldiğini araştırmak için soruşturma başlattı.