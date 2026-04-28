İşçilerin hakkını ödemek için bakandan telefon bekleyen holdingin CEO'su şaşırtmadı! hem TÜGVA hem bakanlık mesaisi varmış

Ankara’da hakları için direnen Doruk Madencilik işçileri gündemdeyken, Yıldızlar SSS Holding’in CEO’su Ali Vahit Atıcı’nın geçmiş görevleri dikkat çekti. Ali Vahit Atıcı'nın uzun yıllar Hazine Bakanlığı'nda danışmanlık, AKP iktidarının yakınlığı ile bilenen TÜGVA'da Bayburt il başkanlığı yaptığı ve 2023'te AKP'den vekillik için aday adaylığı bulunduğu görüldü. Atıcı, aynı zamanda 2023'teki seçimlerde de Saray'daki kutlamalarda yer almış.

Ankara’da günlerdir süren madenci eylemine yönelik polis müdahaleleri tartışılırken, Yıldızlar SSS Holding’le ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. Doruk Madencilik işçilerinin aylardır ödenmeyen alacakları için başlattığı eylem, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin devreye girmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.

Atıcı'nın Facebook profil resmini İletişim Bakanlığı bayraklı bir ofiste otururken yapması dikkat çekti.

Çiftçi’nin Yıldızlar SSS Holding'in patronu olan Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yıldız ile görüştüğünü yazdı. Hakan’ın aktardığına göre Yıldız, işçilerin kalan alacaklarının ödeneceğini söyledi.

Doruk Madencilik işçileri, aylardır alamadıkları ücretler ve hakları için Ankara’da eylem yapıyordu. İşçilere yönelik sert polis müdahaleleri kamuoyunda tepki çekerken, ödeme vaadinin ancak bakanın telefonundan sonra gelmesi dikkat çekti.

Atıcı'nın 64. ve 65. hükümet dönemlerinde Maliye Bakan danışmanı olarak kendini tanıttığı görüldü. Her iki dönemde de Maliye Bakanı olarak Naci Ağbal görev yapıyordu.

CEO BAKIN KİM ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı’nın özgeçmişi de gündem oldu.

Atıcı’nın daha önce Maliye Bakanlığı’nda danışmanlık yaptığı, İletişim Başkanlığı ofisinde görüntülendiği bir fotoğrafının ortaya çıktığı ve Bayburt’ta TÜGVA İl Temsilciliği görevinde bulunduğu öğrenildi.

Atıcı’nın siyasi geçmişi de dikkat çekti. Bayburt yerel basınında yer alan haberlere göre Atıcı, 2023 yılında AKP'den 28. dönem Bayburt milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.

2023 genel seçimleri gecesinde de Saray’daki kutlamalara katıldığı görüldü.

Atıcı'nın Erdoğan ile fotoğraf paylaştığı da görüldü.

ANADOLUYU RUHSATLAMIŞLAR

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür de Yıldızlar SSS Holding’in madencilik faaliyetlerine ve ruhsatlarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşmıştı. Özgür’ün yazısına göre holding, Türkiye genelinde toplam 2 bin 364 maden ruhsatına sahip.

Bu ruhsatların 1433’ü arama, 577’si işletme ruhsatı talebi, 354’ü ise işletme ruhsatı olarak kayıtlara geçti. Ruhsatların 1662’sinin metalik madenlere, 497’sinin endüstriyel hammaddeye, 205’inin ise enerji madenlerine ilişkin olduğu belirtildi.

Bahadır Özgür, holdingin 2004 yılında Eti Gümüş Kütahya tesislerini özelleştirme yoluyla aldıktan sonra hızla büyüdüğünü yazdı. Söz konusu özelleştirmenin o dönem tartışma yarattığını hatırlatan Özgür, holdingin özellikle madencilik alanında geniş bir ruhsat ağına ulaştığını belirtti.

Memleketi Yıldızlar SSS Holdinge mi Ruhsatladınız?

Yıldızlar SSS Holding’in adı yalnızca işçi alacaklarıyla gündeme gelmedi. Holding bünyesindeki Nesko Madencilik’e ait atık havuzunun 18 Kasım 2021’de göçmesi de yeniden hatırlandı.

Bahadır Özgür’ün aktardığına göre Şebinkarahisar’daki olayda ağır metaller içeren 4 bin 500 ton zehirli atık tarım arazilerine aktı. Şirkete 12 milyon lira ceza kesildi ve faaliyetin süresiz durdurulduğu açıklandı. Ancak daha sonra faaliyetin yeniden başladığı belirtildi.