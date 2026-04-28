Bahçeli'den Avrupa Birliği'ne sert uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Von der Leyen’in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmamız gerekiyor ki; Rus, Türk ya da Çin etkisi altına girmesin" sözlerini hedef alan Bahçeli, bu ifadenin sıradan bir açıklama olarak görülemeyeceğini söyledi.

ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Bahçeli, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yıllardır ikircikli bir tutumla yaklaştığını belirtti. Türkiye’nin üyelik sürecinde dışarıda tutulduğunu, ancak güvenlik, enerji, göç ve ulaştırma gibi başlıklarda yeniden devreye çağrıldığını ifade etti.

Bahçeli, Avrupa’nın Türkiye’ye bakışında derin bir zihinsel sorun bulunduğunu savundu. AB’nin bir yandan ölçüt, ilke ve normlardan söz ettiğini, diğer yandan kendi çıkarı söz konusu olduğunda Türkiye’yi vazgeçilmez gördüğünü söyledi.

MHP lideri, bu tutumu “siyasal ahlâk bakımından sakat”, “stratejik akıl bakımından tutarsız” olarak nitelendirdi.

"BRÜKSEL'İN İKİ YÜZLÜ SİYASETİ"

Bahçeli, Türkiye’nin jeopolitik dengelerin merkezinde yer aldığını vurguladı. Avrupa’nın Türkiye’yi gerektiğinde kullanmak, gerektiğinde dışlamak istediğini belirten Bahçeli, "“Mesele Ankara’nın istikameti değil; Brüksel’in ikiyüzlü siyasetidir.” değerlendirmesi yaptı.

Bahçeli, Avrupa’nın tarihsel olarak sömürü, gasp ve çifte standart çizgisinde hareket ettiğini savundu. Bugün Avrupa’nın asıl krizinin dış rakiplerinden önce kendi içindeki anlam kaybı olduğunu dile getirdi.

Ursula von der Leyen’e seslenen Bahçeli, Türkiye’nin dar kalıplarla tarif edilemeyeceğini söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda hatırlanacak bir ülke olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Biz, kökleri Asya’nın derinliklerine inen, dalları Avrupa ufkuna uzanan, gölgesi Afrika’ya düşen büyük bir medeniyetin tecessüm etmiş devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’yiz. Bize dar bir yer göstermeye çalışanlar, büyük milletlerin harita cetvelleriyle anlaşılamayacağını hâlâ idrak edememiş olanlardır. Türkiye, gel denildiğinde gelen, git denildiğinde giden bir unsur gibi görülemez.”

Bahçeli, Türkiye ile ilişki kurmak isteyen herkesin bu ülkenin onurunu, devlet vakarını ve tarihsel ağırlığını hesaba katması gerektiğini söyledi.

"SUKUNET ZAAF DEĞİL"

Bahçeli, Türkiye’nin krizler karşısında soğukkanlı hareket eden köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sessizliğinin yanlış okunmaması gerektiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:

“Bizim sükûnetimiz zaaf diye okunamaz. Bizim sabrımız geri çekilme işareti olarak yorumlanamaz. Bizim serinkanlılığımız tereddüt perdesi sanılamaz.”

Bahçeli, Türkiye’yi hafife alanların çoğu zaman bu sessizliği yanlış yorumladığını söyledi. Türkiye’nin sabrının edilgenlik değil, devlet aklının sonucu olduğunu belirtti.

Bahçeli, Türkiye’nin Avrupa güvenliği, enerji hatları, göç yönetimi, ulaştırma ve bölgesel denge açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

MHP lideri, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Avrupa Türkiye’siz yapamaz.

Güvenlikte yapamaz.

Enerjide yapamaz.

Göç yönetiminde yapamaz.

Ulaştırmada yapamaz.

Bölgesel dengeyi kurarken yapamaz.”

Bahçeli, buna karşılık Türkiye’nin Avrupa’nın sınıflandırmalarına mahkûm bir ülke olmadığını belirtti. Türkiye’nin Avrupa ile ilişkisinin blok taassubuyla değil, millî menfaat ve devlet aklıyla şekilleneceğini söyledi.

Bahçeli, Türkiye’nin başka güçlerin çizdiği sınırlar içinde hareket etmeyeceğini vurguladı. Türkiye’nin kendi yolunu kendisinin belirleyeceğini dile getiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır.

Kefesini başkalarının koyduğu terazide tartılmayacaktır.

Başkalarının buyurduğu yollarda yürümeyecektir.”

Bahçeli, Türkiye’ye “yer göstermeye” çalışanlara karşı tarih, coğrafya ve devlet aklıyla cevap verileceğini söyledi.

Bahçeli'nin konuşmasının ilgili kısmı şöyle: