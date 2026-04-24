Türkiye açıklaması sonrası kriz büyüyor! AB geri adım attı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi Rusya ve Çin’le birlikte anması, Ankara ile Brüksel arasında diplomatik bir gerilime yol açtı. Tartışmalı ifadelerin ardından Türkiye açıklamaların doğruluğunu sorgularken, AB kanadı sözlerin “bağlamından koparıldığını” savundu ve düzeltme mesajı verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Almanya’nın Hamburg kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı değerlendirmeler, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir tartışma başlattı. Die Zeit gazetesinin 80’inci yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, Avrupa’nın bütünleşme sürecine değinerek kıtanın Rusya, Türkiye veya Çin gibi aktörlerin etkisine açık hale gelmemesi gerektiğini” ifade etti.

Bu sözler hem Türkiye’de hem Avrupa kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ankara’nın diplomatik kanallardan Brüksel ile temasa geçtiği öğrenildi. Türk yetkililer, ifadelerin gerçekten bu şekilde kullanılıp kullanılmadığını sorguladı.

"YANLIŞ YORUMLANDI"

Brüksel cephesi ise tartışmanın büyümesinin ardından açıklama yaparak, sözlerin yanlış yorumlandığını belirtti. Avrupa Komisyonu sözcülüğü, von der Leyen’in mesajının Türkiye’nin aday ülke statüsü ve bölgesel sorumlulukları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, özellikle Batı Balkanlara yönelik bir vurgu yapıldığını savundu. Komisyon ayrıca kamuoyuna yönelik bir düzeltme yapılacağını da duyurdu.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ VURGULANDI

Öte yandan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Türkiye’nin ekonomik ve stratejik önemine dikkat çekti. Kos, Türkiye’nin AB’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu, ayrıca enerji ve lojistik hatlarında kritik rol oynadığını ifade ederek, “Yeni güvenlik dengelerinde Türkiye’nin katkısı göz ardı edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

GKRY'DEN TEPKİ

Tartışmalar sürerken eski Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Michel, Türkiye’nin NATO içindeki konumu, göç yönetimindeki rolü ve bölgesel etkisine vurgu yaparak Avrupa’nın çifte standartlardan kaçınması gerektiğini savundu.

Michel’in açıklamaları özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından sert şekilde eleştirildi. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin 1974’ten bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde “işgalci konumda bulunduğunu” belirterek Michel’in ifadelerine tepki gösterdi. Böylece tartışma, yalnızca Brüksel-Ankara hattıyla sınırlı kalmayıp Avrupa içi siyasi ayrışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

