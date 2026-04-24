Ayrılık kısa sürdü: Paşinyan ve Hakobyan tekrar birlikte

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uzun yıllardır birlikte olduğu Anna Hakobyan ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarını açıkladı. Ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiklerini doğrulayan Paşinyan, “Ailemizi korumak için bir fırsat bulduk” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Paşinyan, yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu Anna Hakobyan ile ilişkilerini yeniden başlattıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, Hakobyan’ın daha önce aldığı ayrılık kararına saygı duyduğunu vurguladı. Ancak bu süreci kabullenmekte zorlandığını ifade eden Başbakan, yeniden bir araya gelmek için çaba gösterdiğini dile getirdi. Paşinyan, “Ailemizin bir arada kalması için yeni bir şans yakaladığım için mutluyum” sözleriyle duygularını aktardı.

Anna Hakobyan, Şubat 2026’da ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı. Resmi olarak evli olmasalar da uzun yıllardır birlikte yaşayan çiftin ayrılığı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu süreçte Paşinyan’ın sosyal medya paylaşımları, “aşk acısı çektiği” yönünde yorumlara neden olmuştu.

Son günlerde ikilinin Gümrü’de birlikte görüntülenmesi, barıştıkları iddialarını yeniden gündeme taşımıştı. Paşinyan’ın son açıklamasıyla birlikte bu iddialar da netlik kazanmış oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

