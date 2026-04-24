Ayrılık kısa sürdü: Paşinyan ve Hakobyan tekrar birlikte

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Paşinyan, yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu Anna Hakobyan ile ilişkilerini yeniden başlattıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Paşinyan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, Hakobyan’ın daha önce aldığı ayrılık kararına saygı duyduğunu vurguladı. Ancak bu süreci kabullenmekte zorlandığını ifade eden Başbakan, yeniden bir araya gelmek için çaba gösterdiğini dile getirdi. Paşinyan, “Ailemizin bir arada kalması için yeni bir şans yakaladığım için mutluyum” sözleriyle duygularını aktardı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Anna Hakobyan, Şubat 2026’da ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı. Resmi olarak evli olmasalar da uzun yıllardır birlikte yaşayan çiftin ayrılığı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu süreçte Paşinyan’ın sosyal medya paylaşımları, “aşk acısı çektiği” yönünde yorumlara neden olmuştu.

Son günlerde ikilinin Gümrü’de birlikte görüntülenmesi, barıştıkları iddialarını yeniden gündeme taşımıştı. Paşinyan’ın son açıklamasıyla birlikte bu iddialar da netlik kazanmış oldu.