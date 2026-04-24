ABD Savunma Bakanı’ndan dikkat çeken sözler! Önce İran’ı, sonra Avrupa’yı hedef aldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da yaptığı değerlendirmede İran ile süren gerilime ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Washington yönetiminin Tahran’a diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını belirten Hegseth, İran’ın önünde hâlâ bir uzlaşma fırsatı bulunduğunu ifade etti. Ancak bu fırsatın sınırsız olmadığını da açıkça dile getirdi.

Son Dakika | İran'ın müzakere kararı duyuruldu

Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere değinen Hegseth, şimdiye kadar onlarca geminin geri çevrildiğini ve ABD öncülüğündeki deniz operasyonunun kapsamının giderek genişlediğini söyledi. Abluka öncesinde İran limanlarından ayrılan bazı gemilere el konulmasının ardından sürecin uluslararası boyuta taşındığını vurguladı.

BASKI ARTACAK

Bölgedeki askeri varlığın daha da artırılacağını belirten ABD’li bakan, ikinci bir uçak gemisinin kısa süre içinde operasyonlara katılacağını duyurdu. Bu adımın, deniz trafiği üzerindeki kontrolü daha da sıkılaştırmayı hedeflediği ifade edildi.

Hegseth, İran üzerindeki baskının zamanla artacağına işaret ederek sürecin Tahran açısından giderek zorlaştığını söyledi. Mevcut koşullarda zamanın İran’ın lehine işlemediğini ima eden açıklamalar, Washington’un stratejisinin uzun vadeli olduğunu ortaya koydu.

AVRUPA'YI HEDEF ALDI

Açıklamalarında Avrupa’ya da ayrı bir parantez açan Hegseth, Hürmüz’deki krizin yalnızca ABD’nin omuzlarında taşınmaması gerektiğini belirtti. "Avrupa ve Asya yıllarca ABD'nin korumasından faydalandı, artık beleşçilik dönemi son buldu. Amerika ve özgür dünya, yetkin ve sadık müttefiklere ihtiyaç duyuyor. Müttefik olmak karşılıklı özveri gerektirir" ifadelerini kullanan Hegseth, artık daha fazla sorumluluk paylaşımı gerektiğini savundu.

ABD’nin enerji açısından güçlü bir konumda olduğunu hatırlatan Hegseth, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin özellikle Avrupa için hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle müttefiklerin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Hegseth, mevcut tabloyu “ortak sorumluluk” meselesi olarak tanımladı.