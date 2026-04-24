Son Dakika | İran'ın müzakere kararı duyuruldu

Son dakika... Pakistanlı üst düzey bir yetkili, ABD ile müzakereler için İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin İslamabad'a gelme kararı aldığını duyurdu.

CNN’in Pakistan ve İranlı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran yönetiminin Cuma günü müzakereler için Pakistan’a bir heyet göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Ancak ABD’nin bu sürece dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Öte yandan İran cephesinden konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde ise, Pakistanlı arabuluculara dayandırılan iddialara göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin bugün İslamabad’a ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklar, temasların kısa süre içinde başlayabileceğini belirtirken, taraflar arasında henüz somut bir uzlaşının sağlanamadığına dikkat çekiyor. Sürece ilişkin belirsizlik sürerken, taraflardan gelecek resmi açıklamalar yakından izleniyor.

İran yönetimi daha önce benzer görüşme iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Geçtiğimiz hafta planlanan temasların gerçekleşmemesi nedeniyle ateşkesin süresiz şekilde uzatıldığı biliniyor. Bu nedenle, olası yeni görüşmelerin bölgedeki gerilimin seyrine nasıl etki edeceği merak konusu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

