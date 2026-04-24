Hamaney'in sağlık durumu basına sızdı! "Yüzündeki yanıklar konuşmasını etkiliyor"

Yayınlanma:
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken iddialar uluslararası basına yansıdı. New York Times’ın aktardığı bilgilere göre, Hamaney’in geçirdiği saldırılar sonrası ağır sağlık sorunları yaşadığı, özellikle yüz bölgesindeki yanıkların konuşma yetisini etkilediği öne sürüldü.

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin yeni iddialar gündemde geniş yankı uyandırdı. New York Times’ın haberine göre, ABD ve İsrail saldırılarından sağ kurtulduğu öne sürülen Hamaney’in ciddi fiziksel yaralanmalar geçirdiği iddia ediliyor.

Haberde yer alan kaynaklara göre Hamaney’in yüzü ve dudaklarında ağır yanıklar oluştuğu, bu durumun konuşma yetisini zorlaştırdığı ve kapsamlı cerrahi müdahaleleri gerekli kıldığı ileri sürüldü. Ayrıca bir bacağından üç kez ameliyat edildiği ve ilerleyen süreçte protez kullanımının gündeme gelebileceği iddialar arasında yer aldı. Elinden de operasyon geçirdiği ve fonksiyonlarını kısmen geri kazandığı belirtiliyor.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

İddialara göre Hamaney’in sağlık durumu, fiziksel olarak günlük liderlik faaliyetlerini yürütmesini zorlaştırırken, zihinsel olarak karar verme yetisini koruduğu ifade edildi. Ancak İranlı bazı yetkililerin değerlendirmelerinde, doğrudan temasların azaldığı ve iletişimin daha çok dolaylı yollarla sağlandığı öne sürüldü.

Söz konusu süreçte Hamaney’e iletilen bilgilerin çoğunlukla mühürlü belgeler ve kuryeler aracılığıyla ulaştırıldığı, bunun da karar alma mekanizmasını yavaşlattığı iddia edildi. Bu durumun, İran’da askeri ve siyasi aktörlerin daha görünür hale gelmesine yol açtığı da haberde yer aldı.

SİYASİ AKTÖRLER GÖRÜNÜKLÜK KAZANDI

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın süreçlerde daha aktif rol üstlendiği belirtildi.

Haberde ayrıca Hamaney’in kamuoyu önünde zayıf bir görüntü vermemek adına açıklama yapmaktan kaçındığı öne sürülse de, tüm bu iddialar İran makamları tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
