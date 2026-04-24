Epstein skandalında yeni belgeler sızdı! Londra'daki gizli dairelerinde neler yaşandı?

ABD’de tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybeden ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein hakkında yeni ortaya çıkan belgeler, İngiltere bağlantısına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. BBC’nin incelediği dosyalar, Epstein’ın Londra’da farklı bölgelerde en az dört ayrı daire kiraladığını ve bu adreslerin kadınların kaldığı merkezler olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Kensington ve Chelsea çevresindeki bu mülklerde kalan en az altı kadının daha sonra istismar mağduru olduklarını bildirdiği ifade edildi. Elde edilen e-posta yazışmaları, finans kayıtları ve kira sözleşmeleri, Epstein’ın bu evleri yalnızca barınma amacıyla değil, aynı zamanda kontrol ve yönlendirme mekanizması olarak kullandığına dair iddiaları güçlendirdi.

SORUŞTURMA TARTIŞMASI

İngiltere’de 2015 yılında Virginia Giuffre tarafından dile getirilen insan kaçakçılığı iddialarına rağmen geniş kapsamlı bir soruşturma açılmaması eleştiri konusu oldu. Metropolitan Polisi, dönemin koşullarında gerekli adımların atıldığını savunsa da hukuk çevreleri bunun yetersiz kaldığını düşünüyor.

Uzmanlar, ciddi insan ticareti iddialarında devletin aktif şekilde soruşturma yürütmesi gerektiğini vurgularken, bazı kritik aşamaların gözden kaçmış olabileceğini belirtiyor.

Belgelerde Epstein’ın 2011 ile 2019 yılları arasında Londra ve Paris arasında en az 53 Eurostar biletiyle seyahat organizasyonu yaptığı da yer aldı. Bu hareketliliğin büyük bölümünün şikayet sonrası döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ULUSLARARASI HAREKET AĞI

Dosyalar, Epstein’a ait özel ve ticari uçuşların 120’den fazla kez Birleşik Krallık’a iniş-kalkış yaptığını ortaya koydu. Bu tablo, faaliyetlerin yalnızca bireysel değil, sınır ötesi bir yapı içinde yürütülmüş olabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Ayrıca Epstein’ın Londra’daki bazı kadınlarla uzun yıllar iletişim halinde kaldığı, günlük yaşamlarına maddi ve lojistik destek sağladığı iddia edildi. Bazı kişilere harcama kartları verildiği, eğitim giderlerinin karşılandığı ve resmi işlemlerinde destek sunulduğu belgelerde yer aldı.

Bununla birlikte, bazı evlerde yoğunluk, baskı ve kontrol unsurlarının bulunduğuna dair ifadeler de dikkat çekti.

İNGİLTERE’NİN ROLÜ TARTIŞILIYOR

BBC’nin bulgularına göre İngiliz makamları Epstein’ın bazı faaliyetlerinden haberdardı ve bu bilgiler ABD makamlarıyla paylaşıldı. Ancak buna rağmen ülkede kapsamlı bir yasal süreç başlatılmadığı iddia edildi.

2020’de başka bir mağdurun İngiltere’de polise başvurduğu, ancak bu sürecin sonucunun kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

Ayrıca Epstein ve yakın çevresi adına çalışan şoförler, yardımcılar ve personelin İngiltere’de aktif olduğu da dosyalarda yer alan diğer bulgular arasında.

MAĞDURLARDAN BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Mağdurlar ve hukuk uzmanları, İngiltere’de bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini savunuyor. Mağdurlardan Lisa Phillips, çok sayıda başvurunun yapıldığını ve sürecin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlara göre yeni belgeler, yalnızca bireysel suç iddialarını değil, aynı zamanda kurumsal ihmaller ve uluslararası bir ağın işleyişine dair ciddi soru işaretlerini de gündeme taşıdı.