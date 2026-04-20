Epstein’in evinde “gizli liste” bulundu: Bilgisayarlardan çıkan yeni içerikler dehşete düşürdü

Fransız gazetecilerin yürüttüğü araştırma, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin yeni bulguları gün yüzüne çıkardı.

İngiltere’de Epstein krizi: Başbakan Starmer’ın istifası istendi

France 2 kanalında yayımlanan ve güncel dosyaları mercek altına alan “Complement d’enquete” programında paylaşılan bilgilere göre, Epstein’in Paris’te sık sık kullandığı konutunda 2019 yılında gerçekleştirilen polis aramasında önemli dijital materyallere el konuldu.

YENİ DOSYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu aramada ele geçirilen iki bilgisayar ile bir CD-ROM üzerinde yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıyabilecek içeriklere rastlandığı belirtildi. Gazeteciler, cihazlarda “Gizli tablo (tam)” başlığıyla kaydedilmiş bir dosyada toplam 62 kadına ait kayıtların bulunduğunu aktardı.

Dosyada yer alan isimlerin alfabetik olarak sıralandığı, her bir kişiyle ilgili detaylı kişisel bilgilerin kaydedildiği ifade edildi. Ayrıca listede farklı kategoriler oluşturulduğu ve bu kategorilerden birinde kişilerin o dönemdeki yaşlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

İSTİSMAR TÜRLERİNE GÖRE SIRALAMA

Araştırmaya göre, söz konusu kayıtlar yalnızca kimlik bilgileriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda mağdurların maruz kaldığı istismar türlerine göre de sınıflandırıldığı tespit edildi. Bu durumun, olayın sistematik bir yapı içinde yürütüldüğüne işaret ettiği değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı’nın yılın başında kamuoyuna açıkladığı yeni Epstein belgelerinde de siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin yer alması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.