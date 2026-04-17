İngiltere’de Epstein krizi: Başbakan Starmer’ın istifası istendi

İngiltere’de, eski bakan ve büyükelçi Peter Mandelson’un ABD Büyükelçisi olarak atanması sürecinde ciddi bir güvenlik zaafiyeti ortaya çıktı. Mandelson hakkında hazırlanan olumsuz güvenlik soruşturması raporunun Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığı ve Başbakan Keir Starmer’a bunun yerine “Gelişmiş Güvenlik Soruşturması Raporu” sunulduğu belirlendi.

BAŞBAKANLIK: “BİLGİMİZ YOKTU”

Başbakanlık Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, ortaya çıkan bilgilerin doğru olduğu ancak Başbakan ve hükümet üyelerinin bu durumdan bu hafta başına kadar haberdar olmadığı belirtildi. Açıklamada, sürecin Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ve Mandelson hakkındaki olumsuz güvenlik soruşturması raporuna karşı, buna sebep olan iddiaları içermeyen Gelişmiş Güvenlik Soruşturması Raporu’nun da yine bakanlık yetkilileri tarafından verildiği kaydedildi. Starmer’ın, bu bilgiyi öğrendikten sonra gelişmiş raporun verilme nedenini araştırmak üzere yetkilileri görevlendirdiği ve sonuçları parlamentoya bildireceği ifade edildi.

MUHALEFETTEN İSTİFA ÇAĞRISI

Muhalefet liderleri, Starmer’ı sert bir dille eleştirerek istifaya çağırdı. Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, “Bilmediğini söylüyorsa bu beceriksiz olduğunu gösterir. Bu da hükümetin yönetmemesi gerektiği anlamına gelir. Başbakan, ofisinde neler yaşandığını bilmiyorsa ekonomimizden, enerjimizden, savunmamızdan ve başka şeylerden sorumlu olmamalı ve gitmeli” dedi.

Liberal Demokratlar’ın lideri Ed Davey ise, “Eğer Başbakan parlamento ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiyse gitmesi gerekir. Mandelson'ı İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atamasının felaket bir yanlış değerlendirme olduğunu zaten biliyoruz” ifadelerini kullandı.

MANDELSON’UN EPSTEIN BAĞLANTILARI

The Guardian gazetesinin ortaya çıkardığına göre, Kabine Ofisi tarafından hazırlanan raporda Mandelson’un, Jeffrey Epstein ile bağlantısı, mali ilişkileri ve İngiltere’nin itibarına yönelik riskler yer alıyordu. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, bu olumsuz rapora rağmen istisnai yetki kullanarak atamayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Daha önce ortaya çıkan belgelerde, Mandelson’un Epstein’a “En iyi dostum” diye hitap ettiği, doğum günü mesajı gönderdiği ve Epstein’dan 75 bin dolar aldığı tespit edilmişti. Mandelson tüm bu iddiaların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, şubat ayında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Başbakan Starmer, Mandelson’u atadığı için özür dilemiş ve Mandelson’un ilişkinin derinliği konusunda kendisine yalan söylediğini öne sürmüştü.

(AA)