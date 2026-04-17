İngiltere’de Epstein krizi: Başbakan Starmer’ın istifası istendi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hakkında olumsuz güvenlik soruşturması bulunan ve Jeffrey Epstein ile bağlantıları ortaya çıkan Peter Mandelson’u, Dışişleri Bakanlığı’nın olumsuz raporu görmezden gelmesi sonucu ABD Büyükelçisi olarak atadı. Muhalefet liderleri, Starmer’ı istifaya çağırdı.

İngiltere’de, eski bakan ve büyükelçi Peter Mandelson’un ABD Büyükelçisi olarak atanması sürecinde ciddi bir güvenlik zaafiyeti ortaya çıktı. Mandelson hakkında hazırlanan olumsuz güvenlik soruşturması raporunun Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığı ve Başbakan Keir Starmer’a bunun yerine “Gelişmiş Güvenlik Soruşturması Raporu” sunulduğu belirlendi.

BAŞBAKANLIK: “BİLGİMİZ YOKTU”

Başbakanlık Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, ortaya çıkan bilgilerin doğru olduğu ancak Başbakan ve hükümet üyelerinin bu durumdan bu hafta başına kadar haberdar olmadığı belirtildi. Açıklamada, sürecin Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ve Mandelson hakkındaki olumsuz güvenlik soruşturması raporuna karşı, buna sebep olan iddiaları içermeyen Gelişmiş Güvenlik Soruşturması Raporu’nun da yine bakanlık yetkilileri tarafından verildiği kaydedildi. Starmer’ın, bu bilgiyi öğrendikten sonra gelişmiş raporun verilme nedenini araştırmak üzere yetkilileri görevlendirdiği ve sonuçları parlamentoya bildireceği ifade edildi.

Silahlar susar susmaz kriz yine patlak verdi: Melania Trump’tan pedofil Epstein açıklamasıSilahlar susar susmaz kriz yine patlak verdi: Melania Trump’tan pedofil Epstein açıklaması

MUHALEFETTEN İSTİFA ÇAĞRISI

Muhalefet liderleri, Starmer’ı sert bir dille eleştirerek istifaya çağırdı. Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, “Bilmediğini söylüyorsa bu beceriksiz olduğunu gösterir. Bu da hükümetin yönetmemesi gerektiği anlamına gelir. Başbakan, ofisinde neler yaşandığını bilmiyorsa ekonomimizden, enerjimizden, savunmamızdan ve başka şeylerden sorumlu olmamalı ve gitmeli” dedi.

Eski modellerden Paris Savcılığı’na başvuru! "Epstein bağlantısı araştırılsın"Eski modellerden Paris Savcılığı’na başvuru! "Epstein bağlantısı araştırılsın"

Liberal Demokratlar’ın lideri Ed Davey ise, “Eğer Başbakan parlamento ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiyse gitmesi gerekir. Mandelson'ı İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atamasının felaket bir yanlış değerlendirme olduğunu zaten biliyoruz” ifadelerini kullandı.

MANDELSON’UN EPSTEIN BAĞLANTILARI

The Guardian gazetesinin ortaya çıkardığına göre, Kabine Ofisi tarafından hazırlanan raporda Mandelson’un, Jeffrey Epstein ile bağlantısı, mali ilişkileri ve İngiltere’nin itibarına yönelik riskler yer alıyordu. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, bu olumsuz rapora rağmen istisnai yetki kullanarak atamayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Daha önce ortaya çıkan belgelerde, Mandelson’un Epstein’a “En iyi dostum” diye hitap ettiği, doğum günü mesajı gönderdiği ve Epstein’dan 75 bin dolar aldığı tespit edilmişti. Mandelson tüm bu iddiaların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, şubat ayında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Başbakan Starmer, Mandelson’u atadığı için özür dilemiş ve Mandelson’un ilişkinin derinliği konusunda kendisine yalan söylediğini öne sürmüştü.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Dünya
Ortadoğu’da barış mı geliyor? Trump’tan İran şartı kabul etti iddiası
Ortadoğu’da barış mı geliyor? Trump’tan İran şartı kabul etti iddiası
Son Dakika | Lübnan-İsrail ateşkesi başladı
Son Dakika | Lübnan-İsrail ateşkesi başladı