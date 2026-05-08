Müze depolarından çıktı: 5 bin yıllık tabletler "Gılgamış Destanı gerçek miydi?" dedirtti

Müze depolarından çıktı: 5 bin yıllık tabletler "Gılgamış Destanı gerçek miydi?" dedirtti
Yayınlanma:
Danimarka Ulusal Müzesi'nde yüzyılı aşkın süredir çözüm bekleyen Mezopotamya tabletleri, Kopenhag Üniversitesi'nin yürüttüğü "Gizli Hazineler" projesiyle deşifre edildi. 4 bin yılı aşkın geçmişe sahip belgeler, antik bürokrasiden kraliyet büyücülüğüne uzanan bilgilerle dolu.

Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, müze depolarında sessizce bekleyen çivi yazılı tabletleri tek tek inceleyerek içeriklerini gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 5 bin yıl önce icat edilen çivi yazısı; ıslak kil üzerine kamış bastırılarak oluşturulan sembollerden meydana geliyor ve şehircilik, bürokrasi ve edebiyatın gelişiminde dönüm noktası kabul ediliyor.

ASUR'DAN KAÇAN TABLETLER

Koleksiyondaki en dikkat çekici parçalar arasında Suriye'nin Hama kentinden gelen yaklaşık 3 bin yıllık tabletler yer alıyor. Bu belgeler, M.Ö. 720'de Asur ordularının Hama'yı yakıp yıkmasından sağ kurtulan ender eserler arasında sayılıyor.

Tabletlerin bir bölümü, Asur krallarının siyasi kriz dönemlerinde büyüye ne ölçüde başvurduğunu ortaya koyuyor. Deşifre edilen metinlerden birinde, kötü şansı uzaklaştırmaya yönelik gece boyu süren, din adamlarının sürekli dua okuduğu, bal mumu ve kil figürlerin ise yakıldığı bir tören anlatılıyor.

Kültepe'de 4 bin yıllık tabletten kan davası çıktıKültepe'de 4 bin yıllık tabletten kan davası çıktı

GILGAMIŞ GERÇEKTEN YAŞADI MI?

Tabletler arasında hem mitolojik hem de tarihi kralların adlarının sıralandığı bir liste de bulunuyor. Araştırmacılar bu metnin dönemin okullarında ders materyali olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Listede Gılgamış Destanı'nın efsanevi kahramanı Kral Gılgamış'ın adının yer alması ise dikkat çekiyor. Bu bulgu, Gılgamış'ın gerçek bir tarihi kişilik olabileceğine işaret eden dünyadaki sayılı kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

BİRA MAKBUZUNDAN İDARİ YAZIŞMALARA

Tell Shemshara'da bulunan bir tablette yerel bir şef ile Asur kralı arasındaki idari yazışmalar kayıt altına alınmış. Koleksiyonun belki de en ilginç parçası ise binlerce yıllık sıradan bir bira makbuzu. Bu küçük belge, ticari işlemlerin antik Mezopotamya'da ne denli yerleşik bir alışkanlığa dönüştüğünü açıkça gözler önüne seriyor.

Bulgular, Mezopotamya halklarının yalnızca savaş ve krallıklarla değil; eğitim, sağlık ve gündelik ticaretin kaydını tutmak gibi son derece insani meselelerle de yakından ilgilendiğini bir kez daha kanıtladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Dünya
Bankacıyı tatil paylaşımları ele verdi! Müşterilerinin imzalarını taklit edip paralarını çalmış
Bankacıyı tatil paylaşımları ele verdi! Müşterilerinin imzalarını taklit edip paralarını çalmış
Hürmüz’de gece operasyonu: İran, yabancı tankere baskın düzenledi
Hürmüz’de gece operasyonu: İran, yabancı tankere baskın düzenledi