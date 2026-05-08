Arakçi Pekin'deyken gerçekleşti! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu

Hürmüz Boğazı’nda tansiyonu daha da yükselten yeni olayda, İran güçlerinin hedef aldığı petrol tankerinde Çinli mürettebatın bulunduğu ortaya çıktı. Güvertede yangın çıkan gemiden çevredeki teknelere acil yardım çağrısı yapılırken, Pekin yönetimi saldırıyı resmen doğruladı.

Ortadoğu’daki savaş atmosferi deniz trafiğini tehdit etmeye devam ederken, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son olay uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İran Devrim Muhafızları’nın operasyon sırasında Çin bağlantılı bir petrol tankerini hedef aldığı iddia edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırıya uğrayan gemide Çinli personelin bulunduğunu doğrularken, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Lin Jian, bölgedeki gerilimin artık küresel ticaret güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, çatışmalardan etkilenen tüm gemiler için ciddi endişe duyduklarını söyledi.

RADAR SİSTEMİNDE BELİRTİLMİŞTİ

Uluslararası denizcilik kaynaklarına göre saldırıya uğrayan tanker, Marshall Adaları bayrağı taşıyan “JV Innovation” olabilir. Olayın Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında meydana geldiği, saldırının ardından gemi güvertesinde yangın çıktığı bildirildi.

Dikkat çeken ayrıntılardan biri ise geminin radar sistemine büyük harflerle “Çinli Sahip ve Mürettebat” ibaresini eklemiş olmasıydı. Buna rağmen saldırının gerçekleşmesi, bölgede koordinasyon ve hedefleme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

ARAKÇİ'NİN ÇİN ZİYARETİ SIRASINDA YAŞANDI

Yaşanan gelişme, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’nin Pekin’de Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini görüşmeye hazırlandığı dönemde meydana geldi. Saldırının zamanlaması diplomatik çevrelerde ayrıca dikkat çekti.

Pekin yönetimi, ABD-İran gerilimine rağmen İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olmayı sürdürüyor. Mart ayından bu yana Çin’in İran’dan yaptığı petrol ithalatında ciddi bir düşüş yaşanmadığı belirtiliyor.

BİNLERCE DENİZCİ MAHSUR KALDI

Öte yandan bölgede tırmanan çatışmalar nedeniyle yüzlerce ticari gemi ve yaklaşık 20 bin denizcinin Körfez çevresinde mahsur kaldığı ifade ediliyor. ABD’nin çatışmaları durdurmaya yönelik yeni bir teklif sunduğu, ancak Tahran’dan henüz net bir yanıt gelmediği aktarıldı.

Tarafların karşılıklı saldırıları sürdürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde bu hafta ciddi aksamalar yaşandığı ve enerji piyasalarının gelişmeleri yakından takip ettiği bildiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

