Trump gizli UFO dosyalarını açtı! Ay görevinden esrarengiz görüntüler ortaya çıktı

ABD’de uzun süredir tartışma konusu olan UFO ve açıklanamayan anormal olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Trump yönetimi, daha önce kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtilen çok sayıda belge, fotoğraf ve video kaydını erişime açtı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “şeffaflık” ilkesine vurgu yapılarak halkın artık bu dosyalara doğrudan ulaşabileceği ifade edildi. Açıklanan arşivler arasında özellikle Apollo 12 ve Apollo 17 ay görevlerine ait kayıtlar büyük ilgi gördü.

SES DÖKÜMANLARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Belgelerde yer alan detaylara göre, Ay yüzeyinden çekilen bazı karelerde gökyüzünde kümelenmiş halde duran parlak noktalar dikkat çekti. Uzmanlar bu görüntülerin ne olduğuna dair net bir değerlendirme yapamazken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bunların “tanımlanamayan uçan cisimler” olabileceğini öne sürdü.

En dikkat çeken kayıtlar arasında ise Apollo 17 mürettebatı ile görev kontrol merkezi arasındaki ses dökümleri yer aldı. Astronotların, uzay aracının penceresi önünden geçen parlak parçacıkları ve düzensiz şekilde hareket eden cisimleri tarif ettiği görüldü.

ESKİ GÖRÜNTÜLER DE PAYLAŞILDI

Kayıtlarda bir astronotun gördüğü manzarayı, “Dışarısı 4 Temmuz gibi görünüyor” sözleriyle anlattığı belirtildi. Bu ifade, ABD’de bağımsızlık günü kutlamalarında kullanılan havai fişek gösterilerine gönderme olarak yorumlandı.

Yayınlanan dosyalar yalnızca NASA kayıtlarıyla sınırlı kalmadı. FBI tarafından paylaşılan belgelerde, 1999 yılbaşı gecesi ABD hava sahasında çekildiği belirtilen ve yolcu uçaklarıyla aynı kareye giren tanımlanamayan nesnelerin fotoğrafları da yer aldı.

OBAMA'YI SUÇLAMIŞTI

Trump’ın UFO ve uzaylı yaşamı konusundaki çıkışları son aylarda sık sık gündeme geliyordu. Şubat ayında katıldığı bir podcast yayınında eski ABD Başkanı Barack Obama’nın “gizli bilgileri ima ederek hata yaptığını” savunan Trump, kısa süre sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada UFO ve açıklanamayan olaylarla ilgili gizli belgelerin yayımlanması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Yeni yayımlanan kayıtların ardından sosyal medya platformlarında “ABD gerçekleri sakladı mı?” sorusu yeniden gündeme taşınırken, bazı uzmanlar görüntülerin doğal uzay olayları ya da teknik yansımalar olabileceğini savundu. Ancak özellikle Apollo görevlerine ait ses kayıtları, UFO tartışmalarını yeniden dünya gündeminin üst sıralarına taşıdı.