ABD’den İran’a açık çağrı: Bugün cevap vermelerini bekliyoruz

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gerilim sonrası Washington’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İtalya’nın başkenti Roma’da yaptığı değerlendirmelerde İran’a yönelik sert ifadeler kullandı.

"SESSİZ KALAMAZDIK"

Rubio, Hürmüz’de yaşanan olayların ABD ve İsrail’in daha önce yürüttüğü “Destansı Öfke Operasyonu”ndan bağımsız olduğunu belirterek, İran’ın saldırı gerçekleştirdiğini ve buna karşılık verdiklerini savundu. ABD’li Bakan, “Kendisine saldırılan hiçbir ülke sessiz kalmaz” diyerek Washington’ın tavrını savundu.

Tahran ile sürdürülen diplomatik temaslara da değinen Rubio, ABD tarafının bugün İran’dan resmi bir yanıt beklediğini söyledi. Beklenen cevabın henüz ulaşmadığını belirten Rubio, “Umarız masaya ciddi bir öneriyle gelirler” ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİNİ ELEŞTİRDİ

Rubio’nun açıklamalarında NATO ülkelerine yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Bazı Avrupa ülkelerinin kritik dönemlerde ABD’nin NATO üslerini kullanmasına izin vermediğini öne süren Rubio, bunun operasyonel süreçleri zorlaştırdığını ifade etti.

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının temel nedenlerinden birinin hızlı konuşlanma kapasitesi olduğunu söyleyen Rubio, mevcut şartların değiştiğini ve Washington yönetiminin alternatif seçenekleri değerlendirebileceğini dile getirdi.