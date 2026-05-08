Avrupa'da bir hantavirüs şüphesi daha!

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir hantavirüs şüphesiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Javier Padilla Bernáldez’in verdiği bilgilere göre, şüpheli vaka tespit edilen kadın, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bir yolculuk yapan ve daha sonra hayatını kaybeden bir hasta ile aynı uçakta seyahat etti.

Yetkililer, iki yolcunun uçakta birbirlerine yalnızca iki sıra mesafede oturduğunu ve aralarındaki temasın oldukça kısa süreli olduğunu belirtti. Buna rağmen olası bulaş ihtimali, sağlık otoritelerini alarma geçirdi.

Kadının belirtileri arasında öksürük ve yoğun yorgunluk yer alıyor. Semptomların ortaya çıkmasının ardından hasta hızla hastaneye kaldırıldı ve şu anda izolasyon altında tedavi ediliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ ALARMDA

İspanyol sağlık yetkilileri, olası risk zincirini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir temaslı takibi başlattı. Kadının uçuş sırasında ve sonrasında temas ettiği tüm yolcuların tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Uzmanlar, hantavirüsün genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaştığını ancak bazı nadir durumlarda dolaylı temas ve kapalı ortamlar üzerinden yayılım ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti.