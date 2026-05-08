Son Dakika| ABD ve İran arasında çatışma başladı! Hürmüz’de gerilim tırmanıyor

Son dakika haberi... Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yeniden yükseldi. İran kaynakları, bölgede İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD donanma unsurları arasında devam eden askeri hareketlilik yaşandığını ve ABD'nin İran'a ait iki tankeri vurduğunu iddia etti.

İran basınında yer alan iddialara göre, Hürmüz Boğazı açıklarında İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD’ye ait deniz unsurları arasında son saatlerde aralıklarla “dağınık çatışmalar” yaşandı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, bölgede son bir saat içinde taraflar arasında karşılıklı askeri hareketlilik gözlendi. Haberde, ABD güçlerine ait unsurlar ile İran donanması arasında deniz sahasında gerilimin tırmandığı ve ABD'nin İran'a ait iki tankeri vurduğu ifade edildi.

HARK ADASI'NDA SIZINTI

Öte yandan Hark Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edilmesi, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği stratejik adanın çevresinde ortaya çıkan kirliliğin, ABD’ye ait füze gemilerinin dün gerçekleştirdiği saldırılar sonrası vurulan tankerlerden kaynaklanabileceği iddia edildi. Uydu görüntülerinde görülen sızıntıya ilişkin Tahran yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri öğleden sonra yaptığı uyarıda, Hürmüz Boğazı’ndaki ABD savaş gemilerinin en az 10 mil yaklaşmamaları gerektiğini belirterek, aksi halde füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verilebileceği mesajını verdi.

ABD'DEN "KARŞILIK VERİYORUZ" AÇIKLAMASI

İddialar, ABD’nin bir gün önce İran’a ait bir petrol tankerini hedef aldığı yönündeki haberlerin ardından geldi. Bu gelişmenin ardından İran donanmasının, ABD’ye ait bazı deniz unsurlarına füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiği öne sürülmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen Amerikan deniz unsurlarına “herhangi bir tahrik olmaksızın” saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara savunma amaçlı karşılık verildiğini savunmuştu.

İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYDU

Öte yandan İran tarafı, bölgede “yabancı bir petrol tankerine” müdahale edildiğini ve söz konusu gemiye el konulduğunu duyurdu. Açıklamada, bu hamlenin İran’ın petrol ihracatını hedef alan girişimlere karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgedeki gerilim, karşılıklı açıklamalar ve iddialarla birlikte tırmanmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

