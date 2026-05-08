Hastaneyi karıncalar bastı, ameliyatlar durduruldu!

Kanada’nın güneyindeki Carman Memorial Hastanesi, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Hastane koridorlarında ve ameliyathane girişlerinde görülen karıncalar, operasyonların güvenli şekilde yapılmasını imkânsız hale getirdi.

Yetkililer, özellikle ameliyathane gibi steril alanlarda tek bir karıncanın bile risk oluşturabileceğini belirterek bazı operasyonları askıya aldı. Bu kapsamda özellikle elektif (planlı) ameliyatlar geçici olarak ertelendi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneyi işleten Southern Health kurumu, karıncaların büyük bir tehdit oluşturmadığını ancak sterilite açısından en küçük ihlalin bile kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerekli tüm önlemler alınıyor” denildi.

Karıncaların, özellikle yiyecek kaynakları aramak için binalara giren yaygın bir tür olan kaldırım karıncaları olduğu belirtildi. Uzman ekipler, böceklerin giriş noktalarını kapatmak ve kanalizasyon bölgelerini temizlemek için çalışma başlattı. Ayrıca hastane içinde yemli yapışkan tuzaklar kuruldu.

Sağlık yetkilileri, hastalar ve personel için ciddi bir risk bulunmadığını, birçok işlemin ise normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Ancak bazı hastaların randevularının ertelendiği ve bilgilendirildiği de bildirildi.