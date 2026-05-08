Hastaneyi karıncalar bastı, ameliyatlar durduruldu!

Hastaneyi karıncalar bastı, ameliyatlar durduruldu!
Yayınlanma:
Kanada’nın Manitoba eyaletinde bulunan Carman Memorial Hastanesi, “küçük ama etkili” bir istilayla sarsıldı. Hastanenin içine yayılan karıncalar nedeniyle bazı ameliyatlar ve cerrahi işlemler geçici olarak durduruldu. Steril ortamın korunamaması, sağlık yetkililerini acil önlem almaya zorladı.

Kanadanın güneyindeki Carman Memorial Hastanesi, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Hastane koridorlarında ve ameliyathane girişlerinde görülen karıncalar, operasyonların güvenli şekilde yapılmasını imkânsız hale getirdi.

Hantavirüsle savaşan hastalar konuştu: Cehennem gibiydiHantavirüsle savaşan hastalar konuştu: Cehennem gibiydi

Yetkililer, özellikle ameliyathane gibi steril alanlarda tek bir karıncanın bile risk oluşturabileceğini belirterek bazı operasyonları askıya aldı. Bu kapsamda özellikle elektif (planlı) ameliyatlar geçici olarak ertelendi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

yeni-proje-2026-05-08t165409-914.jpg

Hastaneyi işleten Southern Health kurumu, karıncaların büyük bir tehdit oluşturmadığını ancak sterilite açısından en küçük ihlalin bile kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerekli tüm önlemler alınıyor” denildi.

Karıncaların, özellikle yiyecek kaynakları aramak için binalara giren yaygın bir tür olan kaldırım karıncaları olduğu belirtildi. Uzman ekipler, böceklerin giriş noktalarını kapatmak ve kanalizasyon bölgelerini temizlemek için çalışma başlattı. Ayrıca hastane içinde yemli yapışkan tuzaklar kuruldu.

Sağlık yetkilileri, hastalar ve personel için ciddi bir risk bulunmadığını, birçok işlemin ise normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Ancak bazı hastaların randevularının ertelendiği ve bilgilendirildiği de bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Dünya
Son Dakika| ABD ve İran arasında çatışma başladı! Hürmüz’de gerilim tırmanıyor
Son Dakika| ABD ve İran arasında çatışma başladı! Hürmüz’de gerilim tırmanıyor
Avrupa'da bir hantavirüs şüphesi daha!
Avrupa'da bir hantavirüs şüphesi daha!