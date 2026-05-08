Hantavirüsle savaşan hastalar konuştu: Cehennem gibiydi

Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisinde ortaya çıkan ve üç kişinin ölümüne yol açan hantavirüs salgını dünya gündemindeyken, hastalığı geçmişte ağır şekilde atlatan iki kişinin hikâyeleri yeniden dikkat çekti. BBC’ye konuşan Kanadalı Lorne Warburton ve Alman Christian Ege, yaşadıkları kritik süreci tüm detaylarıyla anlattı.

"GRİP SANMIŞTIM"

Kanadalı Lorne Warburton, hantavirüsle ilk karşılaştığında hastalığın ne olduğunu bile bilmediğini söyledi. Başlangıçta grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan enfeksiyonun kısa sürede ağırlaştığını belirten Warburton, yoğun bakım sürecine kadar giden kritik bir tablo yaşadığını ifade etti.

“Ter içinde kalıyor ve nefes almakta zorlanıyordum” diyen Warburton, hastanede yaklaşık üç hafta kaldığını ve yaşadıklarını “yeryüzündeki en ağır deneyim” olarak tanımladı. Taburcu olduktan sonra iyileşme sürecinin aylar değil yıllar sürdüğünü, kalp ritim sorunlarının ise hâlâ devam ettiğini aktardı.

DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRDÜ

Almanya’da yaşayan Christian Ege ise başlangıçta basit bir mide rahatsızlığı sandığı belirtilerin hızla kötüleştiğini anlattı. Hastaneye yatırıldıktan sonra böbrek yetmezliği ve sepsis geliştiğini söyleyen Ege, yoğun bakımda diyaliz tedavisi gördüğünü ifade etti.

Ege, özellikle sepsis sürecini en zor dönem olarak nitelendirirken, birkaç ay içinde tamamen toparlanabildiğini ancak hastalığın fiziksel etkilerinin uzun süre devam ettiğini belirtti.

Lorne Warburton, enfeksiyonu çatı katında silkelediği bir halının üzerindeki fare dışkısıyla temas sonrası kaptığını düşündüğünü belirtirken, Ege ise bahçesinde bulunan ölü bir farenin virüsün kaynağı olabileceğini ifade etti.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen ve bazı türlerinde ciddi akciğer ve böbrek komplikasyonlarına yol açabilen bir virüs ailesi olarak biliniyor. MV Hondius gemisinde yaşanan salgının, özellikle virüsün Andes türüyle ilişkili olduğu ve bazı vakalarda insandan insana bulaş ihtimalinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Gemideki ölümcül vakalar sonrası olay uluslararası sağlık otoritelerinin takibine girerken, hastalığın seyri ve bulaş zinciriyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

