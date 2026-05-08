Hantavirüs zinciri genişliyor! Avrupa'dan sonra bir ülkede daha görüldü

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye seyahat eden MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan ölümcül hantavirüs vakalarının yankıları sürüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülkede virüsle bağlantılı ilk vaka tespit edildi.

Hantavirüs kabusu yayılıyor! DSÖ duyurdu: Vaka sayısı 7 kişiye çıktı

DURUMU STABİL

Maariv gazetesinin haberine göre, sağlık yetkilileri enfekte olduğu belirlenen kişinin gözetim altında tutulduğunu açıkladı. Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu, şu aşamada yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymadığı belirtildi. Yetkililer ayrıca karantina uygulanmadığını ancak sürecin dikkatle takip edildiğini duyurdu.

Kimliği açıklanmayan hastanın, son günlerde uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçiren MV Hondius gemisindeki salgınla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA DA BENZER VAKALAR

Daha önce Arjantin’den Cabo Verde’ye doğru seyir halindeyken gemide bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan üç kişi yaşamını yitirmişti. Salgın sonrası gemide bulunan yolcu ve mürettebat üzerinde geniş çaplı inceleme başlatılmıştı.

Öte yandan İsviçre’de de benzer bir vaka kayıtlara geçmişti. Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan bir kişinin, YouTuber Ruhi Çenet’in de yer aldığı MV Hondius gemisinde bulunduğu açıklanmıştı.

ÖLEN HASTAYLA TEMAS ETMİŞTİ

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM’de görev yapan bir kabin memuru da, hantavirüs taşıdığı belirlenen bir yolcuyla temas etmesinin ardından rahatsızlanarak Amsterdam’daki hastanede tedavi altına alındı. Hollanda Sağlık Bakanlığı, hostesin hafif semptomlar gösterdiğini ve izolasyonda tutulduğunu açıklarken, görevliye Hantavirüs testi yapılacağını duyurdu. Yerel basında yer alan bilgilere göre kabin görevlisi, virüs nedeniyle daha sonra hayatını kaybeden 69 yaşındaki Hollandalı kadının bulunduğu Johannesburg-Amsterdam seferinde görev yapıyordu. Söz konusu yolcunun, daha önce Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius isimli kruvaziyer gemisinde bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, hantavirüsün kişiden kişiye bulaş riskinin düşük olduğuna dikkat çekerken, enfekte kişilerle temas edenlerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.