Ünlü youtuber tahliye edilmişti! Hantavirüs gemisinde 2 Türk yolcunun mahsur kaldığı ortaya çıktı

Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken patlak veren salgın, Hantavirüs nedeniyle yolcu gemisi MV Hondius’i uluslararası sağlık krizinin odağı haline getirdi. Gemide üç kişinin hayatını kaybettiği, birkaç yolcuda ise şüpheli enfeksiyon bulgularının tespit edildiği bildirildi.

Hantavirüs krizi büyüyor: Virüslü yolcular farklı ülkelere mi dağıldı?

Sağlık otoriteleri, özellikle Latin Amerika kökenli And türü Hantavirüs üzerinde dururken, virüsün yakın temas yoluyla insandan insana bulaşabildiğine dikkat çekti. Gemiden tahliye edilen bazı yolcularda da enfeksiyonun doğrulandığı açıklandı. Yetkililer, durumun kontrol altında tutulabilmesi için geminin Kanarya Adaları’na yönlendirildiğini ve burada kapsamlı sağlık taraması yapılacağını duyurdu.

TÜRK ÇİFT SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Gemide bulunan yolcular arasında yer alan doğa fotoğrafçısı Emin Yoğurtçuoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Eşi ile birlikte gemide mahsur kalan Yoğurtçuoğlu, gemide yeni vaka görülmediğini ve bazı hastaların tahliye edildiğini ifade etti.

ÜNLÜ YOUTUBER TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan belgesel çekimi için gemide bulunan Youtuber Ruhi Çenet, yaşanan süreci “çok yakın bir tehlike deneyimi” olarak tanımlarken, yolculuk sırasında yeterli sağlık taramasının yapılmadığını öne sürdü. Çenet, gemiden ayrıldıktan kısa süre sonra bazı vakaların ölümle sonuçlandığını da aktardı.

YENİ VAKALAR KORKUTTU

Güney Atlantik’te başlayan ve kısa sürede uluslararası bir sağlık krizine dönüşen MV Hondius kaynaklı hantavirüs iddiaları, farklı ülkelerde yeni vakalarla birlikte daha da genişleyen bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Arjantin çıkışlı lüks keşif gemisinde üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, en az 23 yolcunun herhangi bir resmi uyarı yapılmadan Saint Helena Adası’nda gemiden ayrılarak farklı kıtalara dağıldığı yönündeki bilgiler, küresel ölçekte endişeyi artırdı. Yetkililer, bu yolcuların olası temas zincirinin izini sürmeye çalışırken, salgının gemi sınırlarını aşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

BİR YENİ VAKA DA HOLLANDA'DA

Benzer bir alarm da Güney Afrika–Hollanda hattında yaşandı. Johannesburg’da sağlık durumu nedeniyle uçağa alınmayan 69 yaşındaki Hollandalı bir yolcunun hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, bu kişiyle temas kurduğu belirlenen bir kabin memuru karantinaya alındı ve Amsterdam’da gözetim altına alındı. Hava yolu şirketi çalışanının durumunun yakından takip edildiği bildirilirken, sağlık yetkilileri olası bulaş zincirini netleştirmek için temaslı taramasını genişletti. Olay, gemide başlayan salgının kıtalar arası yeni şüpheli vakalarla bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken olay sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) detaylı bir bilgilendirme yapacağı ve salgının yayılım riskine ilişkin yeni değerlendirmeleri paylaşacağı bildirildi.