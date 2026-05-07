Sahte ödülle akademi dünyasını kandırdı! Profesör kendi madalyasını tasarlayıp CV’sine yazdı

Sahte ödülle akademi dünyasını kandırdı! Profesör kendi madalyasını tasarlayıp CV’sine yazdı
Yayınlanma:
Fransa’da bir akademisyen hakkında ortaya atılan sahte ödül iddiaları bilim dünyasını karıştırdı. Filolog Florent Montaclair’in, uluslararası prestije sahipmiş gibi gösterilen hayali bir kurum kurarak kendisine “Filoloji Nobeli” olarak tanıtılan bir madalya verdiği öne sürülüyor.

Fransa’da akademi dünyasını sarsan bir sahtekârlık soruşturması gündemde. Besançonlu akademisyen Florent Montaclair hakkında sahtecilik, dolandırıcılık ve unvan gaspı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Dünya edebiyatına eleştirel bir gözle bakmakDünya edebiyatına eleştirel bir gözle bakmak

İddialara göre 56 yaşındaki akademisyen, “Uluslararası Filoloji Topluluğu” adıyla gerçekte var olmayan bir yapı kurdu ve bu kurum üzerinden “Filoloji Altın Madalyası” adlı sözde prestijli bir ödül oluşturdu. Ödül, kamuoyuna “Filoloji Nobeli” olarak tanıtıldı ve ilk Fransız kazananın Montaclair olduğu açıklandı.

TÖRENE SİYASET DÜNYASI DA KATILDI

2016 yılında Fransa Ulusal Meclisi’nde düzenlenen törende Montaclair’e madalya verildi. Törene eski bakanlar, milletvekilleri ve bazı tanınmış akademisyenler de katıldı. Katılımcılara ödülün daha önce Umberto Eco gibi isimlere verildiği, 2017 yılında dünyaca ünlü Amerikalı dilbilimci Noam Chomsky’nin de Paris’te düzenlenen bir törende aynı ödüle layık görüldüğü belirtildi. Bir yıl sonra ödülün Romanyalı akademisyen Eugen Simion’a verilmesi ise dikkatleri tamamen bu yapının üzerine çekti.

Ancak soruşturmacılar, ne ödülü veren kurumun ne de bağlantılı olduğu öne sürülen Amerikan üniversitesinin gerçekte var olduğunu belirtti. Sözde üniversitenin adresinin Delaware’de bir kuyumcuya çıktığı, Montaclair’in madalyayı ise Paris’te yaklaşık 250 euroya yaptırdığı iddia edildi.

GÖREVDEN ALINDI

yeni-proje-2026-05-07t142407-789.jpg

Soruşturma kapsamında akademisyenin kullandığı doktora diploması ve akademik unvanlar da inceleniyor. Savcılık, Montaclair’in bu ödül ve unvanları CV’sine ekleyerek akademik kariyerinde avantaj sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.

Skandalın ardından Montaclair’in görev yaptığı Marie & Louis Pasteur Üniversitesi ile ilişiği kesildi. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’nın da akademisyen hakkında disiplin süreci başlattığı bildirildi.

Tüm suçlamaları reddeden Montaclair ise ortada “sahte ödül” olmadığını savunarak, böyle bir ödülün zaten gerçek bir karşılığının bulunmadığını öne sürdü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Dünya
Saldırılardan sonra ilk temas! Pezeşkiyan Hamaney'le buluştuğunu açıkladı
Saldırılardan sonra ilk temas! Pezeşkiyan Hamaney'le buluştuğunu açıkladı
Ünlü youtuber tahliye edilmişti! Hantavirüs gemisinde 2 Türk yolcunun mahsur kaldığı ortaya çıktı
Ünlü youtuber tahliye edilmişti! Hantavirüs gemisinde 2 Türk yolcunun mahsur kaldığı ortaya çıktı