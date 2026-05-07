Sahte ödülle akademi dünyasını kandırdı! Profesör kendi madalyasını tasarlayıp CV’sine yazdı

Fransa’da akademi dünyasını sarsan bir sahtekârlık soruşturması gündemde. Besançonlu akademisyen Florent Montaclair hakkında sahtecilik, dolandırıcılık ve unvan gaspı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Dünya edebiyatına eleştirel bir gözle bakmak

İddialara göre 56 yaşındaki akademisyen, “Uluslararası Filoloji Topluluğu” adıyla gerçekte var olmayan bir yapı kurdu ve bu kurum üzerinden “Filoloji Altın Madalyası” adlı sözde prestijli bir ödül oluşturdu. Ödül, kamuoyuna “Filoloji Nobeli” olarak tanıtıldı ve ilk Fransız kazananın Montaclair olduğu açıklandı.

TÖRENE SİYASET DÜNYASI DA KATILDI

2016 yılında Fransa Ulusal Meclisi’nde düzenlenen törende Montaclair’e madalya verildi. Törene eski bakanlar, milletvekilleri ve bazı tanınmış akademisyenler de katıldı. Katılımcılara ödülün daha önce Umberto Eco gibi isimlere verildiği, 2017 yılında dünyaca ünlü Amerikalı dilbilimci Noam Chomsky’nin de Paris’te düzenlenen bir törende aynı ödüle layık görüldüğü belirtildi. Bir yıl sonra ödülün Romanyalı akademisyen Eugen Simion’a verilmesi ise dikkatleri tamamen bu yapının üzerine çekti.

Ancak soruşturmacılar, ne ödülü veren kurumun ne de bağlantılı olduğu öne sürülen Amerikan üniversitesinin gerçekte var olduğunu belirtti. Sözde üniversitenin adresinin Delaware’de bir kuyumcuya çıktığı, Montaclair’in madalyayı ise Paris’te yaklaşık 250 euroya yaptırdığı iddia edildi.

GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında akademisyenin kullandığı doktora diploması ve akademik unvanlar da inceleniyor. Savcılık, Montaclair’in bu ödül ve unvanları CV’sine ekleyerek akademik kariyerinde avantaj sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.

Skandalın ardından Montaclair’in görev yaptığı Marie & Louis Pasteur Üniversitesi ile ilişiği kesildi. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’nın da akademisyen hakkında disiplin süreci başlattığı bildirildi.

Tüm suçlamaları reddeden Montaclair ise ortada “sahte ödül” olmadığını savunarak, böyle bir ödülün zaten gerçek bir karşılığının bulunmadığını öne sürdü.