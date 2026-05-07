İran’la barış ihtimali İsrail’i kızdırdı! “Savaş hedefleri çöpe atılıyor”

ABD ile İran arasında aylardır sürdüğü belirtilen diplomatik temaslarda kritik bir aşamaya gelindiği iddiası, İsrail’de siyasi ve güvenlik çevrelerini alarma geçirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Tahran’la geçici bir mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı ve bu sürecin Tel Aviv’de ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

İsrail’in yüksek tirajlı gazetelerinden Yedioth Ahronot’a konuşan üst düzey bir yetkili, ABD’nin masaya koyduğu önerinin İsrail’in temel güvenlik beklentilerini karşılamadığını savundu. Yetkiliye göre taslak metin, İran’ın balistik füze kapasitesini tamamen ortadan kaldırmıyor ve Tahran üzerindeki ekonomik yaptırımların hafifletilmesine kapı aralıyor.

İSRAİL ANLAŞMAYI YETERSİZ BULDU

İsrailli kaynaklar, söz konusu anlaşmanın İran’ın nükleer faaliyetlerini yalnızca belirli bir süre sınırlandıracağını, bunun da uzun vadede Tahran’ın yeniden güç kazanmasına imkan vereceğini öne sürdü. Haberde, Tel Aviv yönetiminin özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetlerine getirileceği belirtilen 15 yıllık sınırlamayı yetersiz bulduğu aktarıldı.

Gazeteye konuşan yetkili, “Bu anlaşma İran rejimini durdurmuyor, aksine ona zaman kazandırıyor” değerlendirmesinde bulunarak, Washington’un diplomatik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Aynı yetkili, İran yönetiminin içeride ekonomik ve siyasi baskı altında olduğunu, bu nedenle uluslararası yaptırımların hafifletilmesinin Tahran için büyük bir nefes alma alanı oluşturacağını iddia etti.

LÜBNAN'DAN ÇEKİLME İHTİMALİ İSRAİL'İ KORKUTTU

Haberde ayrıca, ABD ile İran arasında kapsamlı bir uzlaşma sağlanması halinde İsrail’in bölgedeki askeri operasyonları konusunda da uluslararası baskıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Özellikle Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve işgal altındaki bölgelerden çekilme yönünde Tel Aviv’e çağrı yapılmasından endişe edildiği ifade edildi.

İsrail güvenlik çevrelerinin, İran üzerindeki askeri baskının sürdürülmesini istediği ve Tahran’ın mevcut süreçte “zayıfladığı” görüşünü savunduğu da haberde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

TARAFLARDAN ZIT AÇIKLAMALAR

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD basınında yer alan “anlaşmaya yakın olunduğu” yönündeki iddiaları sert bir dille reddetmişti. Kalibaf, Washington ile yürütülen temaslara ilişkin çıkan haberlerle alay ederek taraflar arasında kesinleşmiş bir mutabakat bulunmadığını söyledi.

ABD yönetiminin ise çatışmaları tamamen sonlandıracak geçici bir çerçeve anlaşmasıyla daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmayı hedeflediği ileri sürüldü. İsrail ise İran’ın yalnızca nükleer faaliyetlerinin değil, balistik füze programının ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin de tamamen sona erdirilmesini talep ediyor.