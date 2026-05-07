Fenomene 'timsah vurma' suçlaması! Canlı yayında silah sesleri duyuldu

ABD'li sosyal medya fenomeni Clavicular, yaptığı canlı yayın sırasında bir timsaha ateş açıldığı iddiasıyla suçlandı. Kaydedilen görüntülerde bataklık sularına doğru çok sayıda silah sesi duyulurken, fenomen ve beraberindeki iki kişi hakkında dava açıldı.

Gerçek adı Braden Eric Peters olan ve "Clavicular" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni, ABD’de bir canlı yayın sırasında timsah vurduğu iddiasıyla suçlanıyor.

Florida eyaletinde 26 Mart'ta bir yaban hayatı koruma alanında hukuka aykırı şekilde ateşli silah kullanma suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan 20 yaşındaki Peters’ın yanı sıra, olayla bağlantılı iki kişi hakkında daha dava açıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Peters'ın avukatları yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin rehberin talimatlarını izlediğini ve olay sırasında hiçbir hayvanın veya insanın zarar görmediğini savundu.

DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ

Mahkeme kayıtlarına göre suçlamalar, Clavicular’ın canlı yayınladığı bir videoya dayanıyor.

Görüntülerde, Miami'nin batısındaki Everglades Yaban Hayatı Yönetim Alanı’nda bir tekneden bataklık sularına defalarca ateş edildiği öne sürülüyor. Ancak mahkeme belgelerinde bir timsahın zarar görüp görmediğine dair net bir bilgi yer almadı.

Florida yasalarına göre, halka açık alanda yasa dışı şekilde ateşli silah kullanmak, bir yıla kadar hapis ve bin dolar para cezası ile sonuçlanabiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

