“Hayalet öğrenci” skandalı patladı! Hükümet olmayan öğrenciler için servet ödemiş

“Hayalet öğrenci” skandalı patladı! Hükümet olmayan öğrenciler için servet ödemiş
Yayınlanma:
Kenya’da eğitim sistemine yönelik denetimler, ülke gündemine oturan büyük bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Devlet Başkanı William Ruto, okullarda gerçekte bulunmayan yüz binlerce öğrenci adına yıllardır bütçeden ödeme yapıldığını açıklarken, yüzlerce okulun da sadece kayıtlarda yer aldığı belirlendi.

Kenya’da eğitim sektörüne ilişkin yürütülen kapsamlı incelemeler, kamu kaynaklarının nasıl büyük bir usulsüzlük ağı içinde kullanıldığını gözler önüne serdi. Devlet Başkanı William Ruto, ülke genelindeki ilk ve ortaokullarda yapılan denetimlerde toplam 887 bin “hayalet öğrenci” tespit edildiğini açıkladı.

Kenya'da sel felaketi sürüyor: Çok sayıda ölü varKenya'da sel felaketi sürüyor: Çok sayıda ölü var

Naivasha kentinde düzenlenen Ulusal Eğitim Konferansı’nda konuşan Ruto, kayıt sistemlerinde yer alan çok sayıda öğrencinin gerçekte bulunmadığını söyledi. Buna göre ortaokullarda yaklaşık 87 bin, ilkokullarda ise 800 bin öğrencinin yalnızca resmi kayıtlarda yer aldığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Ruto, hükümetin bu sahte kayıtlar nedeniyle her yıl yaklaşık 1,2 milyar Kenya şilini (420 milyon 468 bin lira) ödeme yaptığını belirterek, kamu kaynaklarının ciddi şekilde zarara uğratıldığını ifade etti.

Denetimlerde yalnızca öğrenci kayıtlarında değil, okul sisteminde de dikkat çekici usulsüzlükler saptandı. Yetkililer, resmi kayıtlarda bulunan yaklaşık 200 okulun gerçekte var olmadığını belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandalın ardından hükümet harekete geçerken, okul yöneticileri ile bölgesel eğitim yetkilileri hakkında geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı. Ruto ayrıca Eğitim Bakanlığı’na öğrenci ve okul kayıtlarının tamamen dijital ortama taşınması talimatı verdi.

Kenya yönetimi, yeni sistem sayesinde eğitim verilerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale geleceğini savunurken, hükümetin öğretmen sayısını artırma ve okul altyapısını güçlendirme planlarının da süreceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Dünya
Fenomene 'timsah vurma' suçlaması! Canlı yayında silah sesleri duyuldu
Fenomene 'timsah vurma' suçlaması! Canlı yayında silah sesleri duyuldu
İran gerilimi sonrası Vatikan’da kritik buluşma! Rubio’dan sürpriz ziyaret
İran gerilimi sonrası Vatikan’da kritik buluşma! Rubio’dan sürpriz ziyaret