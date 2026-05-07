“Hayalet öğrenci” skandalı patladı! Hükümet olmayan öğrenciler için servet ödemiş

Kenya’da eğitim sektörüne ilişkin yürütülen kapsamlı incelemeler, kamu kaynaklarının nasıl büyük bir usulsüzlük ağı içinde kullanıldığını gözler önüne serdi. Devlet Başkanı William Ruto, ülke genelindeki ilk ve ortaokullarda yapılan denetimlerde toplam 887 bin “hayalet öğrenci” tespit edildiğini açıkladı.

Naivasha kentinde düzenlenen Ulusal Eğitim Konferansı’nda konuşan Ruto, kayıt sistemlerinde yer alan çok sayıda öğrencinin gerçekte bulunmadığını söyledi. Buna göre ortaokullarda yaklaşık 87 bin, ilkokullarda ise 800 bin öğrencinin yalnızca resmi kayıtlarda yer aldığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Ruto, hükümetin bu sahte kayıtlar nedeniyle her yıl yaklaşık 1,2 milyar Kenya şilini (420 milyon 468 bin lira) ödeme yaptığını belirterek, kamu kaynaklarının ciddi şekilde zarara uğratıldığını ifade etti.

Denetimlerde yalnızca öğrenci kayıtlarında değil, okul sisteminde de dikkat çekici usulsüzlükler saptandı. Yetkililer, resmi kayıtlarda bulunan yaklaşık 200 okulun gerçekte var olmadığını belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandalın ardından hükümet harekete geçerken, okul yöneticileri ile bölgesel eğitim yetkilileri hakkında geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı. Ruto ayrıca Eğitim Bakanlığı’na öğrenci ve okul kayıtlarının tamamen dijital ortama taşınması talimatı verdi.

Kenya yönetimi, yeni sistem sayesinde eğitim verilerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale geleceğini savunurken, hükümetin öğretmen sayısını artırma ve okul altyapısını güçlendirme planlarının da süreceği belirtildi.