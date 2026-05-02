Kenya'da sel felaketi sürüyor: Çok sayıda ölü var

Kenya’da etkisini artıran şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yerleşim alanlarının sular altında kaldığı felakette köprüler hasar görürken, en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer yağışların süreceği uyarısında bulunurken arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, günlerdir etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini artıran yağışlar, özellikle kırsal yerleşimlerde büyük hasara neden oldu. Birçok ev sular altında kalırken, ulaşım altyapısı da ciddi şekilde zarar gördü.

Yetkililer, felaketin bilançosunun ağırlaştığını açıkladı. Kenya polisi, aralarında Doğu Kenya’da yaşamını yitirenlerin de bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kayıp ihbarlarının bulunması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

KÖPRÜLER KULLANILMAZ HALDE

Altyapı da yağışların etkisiyle büyük darbe aldı. Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ile Kitui’deki Ngomeni Köprüsü hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Bu durum, bölgedeki ulaşımı sekteye uğratırken birçok yerleşim yerinin dış dünyayla bağlantısı kesildi.

Kenya Ulusal Karayolları Kurumu ise Kolol yakınlarında Iten-Kabarnet kara yolunda meydana gelen heyelanın ulaşımı tamamen aksattığını açıkladı. Yolun kapanması nedeniyle trafik alternatif güzergahlara yönlendirilirken, ekiplerin bölgede onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Öte yandan Kenya Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Zorlu hava koşullarına rağmen arama-kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sel sularına kapılan veya göçük altında kalan kişilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, bölgedeki insani ihtiyaçların da giderek arttığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

