Yunanistan sahillerinde kurallar baştan yazılıyor! Şezlonga, şemsiyeye yasak

Yunanistan, son yıllarda artan turist yoğunluğunun kıyı ekosistemleri üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Doğal yapısı korunması gereken plajların sayısı güncellenerek 251’e çıkarıldı. Bu kapsamda belirlenen sahillerde artık ticari faaliyetlere izin verilmeyecek.

Yeni kurallara göre, söz konusu plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama uygulaması tamamen kaldırıldı. Bununla birlikte tatilcilerin kendi ekipmanlarıyla sahilde yer ayırmasının da önüne geçilecek. Yetkililer, havlu ya da kişisel şemsiyelerle alan kapatmanın da yasak kapsamına alındığını açıkladı.

3 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKABİLİR

Kuralları ihlal edenleri ise ciddi yaptırımlar bekliyor. Uygulanacak para cezaları yaklaşık 2 bin eurodan (105.913,40 Türk Lirası) başlayarak ihlalin büyüklüğüne göre 60 bin euroya (3.177.402,00 Türk Lirası) kadar çıkabiliyor.

Öte yandan yalnızca koruma altındaki plajlar değil, diğer sahiller için de düzenlemeler yürürlükte. Mart 2024’te hayata geçirilen bir başka uygulamayla, ticari plajlarda şezlong ve şemsiyelerin deniz çizgisinden en az dört metre uzağa yerleştirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

AMAÇ DOĞAL DENGEYİ KORUMAK

Yetkililer, alınan tüm bu kararların temel amacının kıyı bölgelerini korumak ve doğal dengeyi sürdürülebilir kılmak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda koruma altına alınan plaj sayısı her yıl artırılıyor. İki yıl önce 198 olan sayı, geçen yıl 238’e yükselmişti.

Koruma altındaki tüm bu alanlar, Avrupa Birliği’nin çevre koruma ağı kapsamında yer alıyor. Böylece hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de doğal habitatların sürdürülebilirliği hedefleniyor.

KAÇAK YAPILAR BİR BİR YIKILIYOR

Yunanistan’ın kıyı politikası yalnızca plaj kullanımıyla sınırlı değil. Son dönemde sahil bölgelerindeki kaçak yapılaşmaya karşı da kapsamlı bir mücadele yürütülüyor. Yetkililer, izinsiz inşa edilen yapıları düzenli olarak tespit ederek kaldırıyor.

Bu kapsamda son olarak Girit’in güneyinde yer alan Gavda Adası’nda bazı sahil kulübeleri polis eşliğinde yıkıldı. Söz konusu yapıların özellikle yangın riski oluşturduğu ve çevre açısından tehdit teşkil ettiği belirtildi.

Alınan önlemler, Yunanistan’ın turizm ile çevre koruma arasında daha dengeli bir model kurma arayışının en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.