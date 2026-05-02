Trump'ın pervasızlığı NATO'nun bile canına tak etti!

Yayınlanma:
ABD’nin Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararı, NATO cephesinde hareketlilik yarattı. İttifak yetkilileri, kararın detaylarını analiz ederken Avrupa’nın savunma sorumluluğuna daha fazla ağırlık vermesi gerektiği mesajı öne çıktı.

Kuzey Atlantik İttifakı’nda (NATO), ABD’nin Almanya’daki askeri varlığına ilişkin aldığı son karar geniş yankı uyandırdı. NATO Sözcüsü Allison Hart, Washington yönetiminin yaklaşık 5 bin askeri geri çekme planının ayrıntılarını anlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Merz Trump'ı çıldırttı: ABD binlerce askerini Almanya'dan geri çekiyorMerz Trump'ı çıldırttı: ABD binlerce askerini Almanya'dan geri çekiyor

Hart, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı değerlendirmede, söz konusu adımın sadece askeri bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda Avrupa’nın savunma kapasitesine ilişkin daha geniş bir çerçeve sunduğunu ifade etti. NATO’nun, müttefikler arasındaki askeri konuşlanma değişikliklerini yakından takip ettiğini belirten Hart, kararın etkilerinin kapsamlı biçimde analiz edildiğini vurguladı.

"AVRUPA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

Açıklamasında Avrupa’nın savunma harcamalarına daha fazla katkı sunması gerektiğine dikkat çeken Hart, bu sürecin ittifakın ortak güvenlik anlayışını güçlendireceğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde alınan kararları hatırlatan sözcü, müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Hart, “Daha güçlü bir NATO için Avrupa’nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu dönüşüm sürecinde caydırıcılık ve savunma kapasitemize olan güvenimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD 5 BİN ASKERİNİ ALMANYA'DAN ÇEKİYOR

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yaptığı resmi açıklamada Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde kademeli olarak geri çekileceğini duyurmuştu. Söz konusu planın hangi birlikleri kapsadığı ve askerlerin hangi bölgelere kaydırılacağına ilişkin detayların ise ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Kararın, Avrupa güvenlik mimarisinde nasıl bir etki yaratacağı ve NATO içindeki görev dağılımını nasıl şekillendireceği ise önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olmaya aday görünüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Dünya
Kenya'da sel felaketi sürüyor: Çok sayıda ölü var
Kenya'da sel felaketi sürüyor: Çok sayıda ölü var
Yunanistan sahillerinde kurallar baştan yazılıyor! Şezlonga, şemsiyeye yasak
Yunanistan sahillerinde kurallar baştan yazılıyor! Şezlonga, şemsiyeye yasak