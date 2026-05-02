Merz Trump'ı çıldırttı: ABD binlerce askerini Almanya'dan geri çekiyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Almanya’daki 5 bin askerin önümüzdeki 6-12 ay içinde geri çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce İspanya ve İtalya’yı da asker çekmekle tehdit etmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından yapılan açıklamada, “Almanya'daki 5 bin askeri önümüzdeki 6-12 ay içinde çekeceğiz” ifadesi kullanıldı. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’daki askeri varlığını azaltma niyetini beyan etmesinin ardından geldi.

TRUMP’TAN İTALYA VE İSPANYA’YA TEHDİT

Trump, perşembe akşamı gazetecilere verdiği demeçte, İtalya ve İspanya’dan asker çekip çekmeyeceği sorusuna “Muhtemelen” yanıtını vererek, “Neden çekmeyeyim ki? İtalya bize hiçbir yardımda bulunmadı. İspanya ise tek kelimeyle korkunçtu” ifadelerini kullandı.

İSPANYA BAŞBAKANI SÁNCHEZ’DEN SERT TEPKİ

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ABD’nin İran savaşı politikasına en başından beri karşı çıkan liderlerin başında geliyor. Madrid yönetimi, kendi egemenliğindeki Rota ve Morón üslerinin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermedi. Sánchez, Trump’ın NATO müttefiklerine yönelik “savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma” talebini “sadece mantıksız değil aynı zamanda zararlı” diyerek geri çevirdi.

Geçen haftaki AB zirvesinde konuşan Sánchez, “İspanyol hükümetinin duruşu nettir. Müttefiklerle her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde mutlak iş birliği içindeyiz. Trump’ın yürüttüğü bu yasa dışı savaş kaba kuvvetin başarısızlığını göstermiştir. Ülkemiz dünyamız için kötü olan ve değerlerimize aykırı düşen bir şeye suç ortağı olmayacaktır” dedi.

ASKER ÇEKME KARARININ ARKA PLANI

Trump’ın Almanya’ya yönelik sert çıkışı, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in ABD’nin İran tarafından “rezil edildiğini” söylemesinin ardından geldi. ABD Savunma Bakanı Hegseth’in açıklamasıyla birlikte, Almanya’daki 5 bin ABD askerinin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde üslerinden çekileceğine dair resmî açıklama yapılmış oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

