Trump’tan ABD kongresine İran mektubu: Savaşı sona ermiş sayıyoruz

Beyaz Saray, ABD Kongresi’ne gönderdiği resmi mektupta, İran’la düşmanlığın “sona erdiğini” öne sürerek, bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi. Mektup, Anayasa’ya göre onaysız savaş kararının uygulanabileceği iki aylık sürenin son gününde iletildi.

MEKTUPTA ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Mektupta Trump’ın şu değerlendirmesine yer verildi:

“İran rejimine karşı ABD operasyonlarının başarısına ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen, İran’ın ABD ve Silahlı Kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli olmaya devam etmektedir.”

Böylece savaşın “sona erdiği” bildirilirken, tehdidin sürdüğü vurgusuyla çelişkili bir mesaj verildi.

Trump teklifi beğenmediğini açıklamıştı: ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ANAYASAL TARTIŞMALARI BOŞA ÇIKARMA ÇABASI

ABD medyası, mektubu Trump’ın iki ay önce Kongre’den onaysız başlattığı İran savaşıyla ilgili anayasaya uygunluk tartışmalarını boşa çıkarma çabası olarak değerlendirdi. Beyaz Saray’ın bu adımı, ABD savaş gemileri ve binlerce askerin Orta Doğu’da belirsizlik içinde beklediği bir döneme denk geldi.

Son Dakika | Trump'tan İran'ın son teklifine ilk yanıt: "Memnun değilim"

TRUMP: “MÜZAKERELER İSTENEN NOKTAYA GİTMİYOR”

Trump, bugün Beyaz Saray’dan Florida’ya hareket etmeden önce İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin, “İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor” diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

60 GÜNLÜK YASAL SÜRE TARTIŞMASI

ABD’de 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, yönetimin birlik konuşlandırması veya saldırılarından sonraki 48 saat içinde Kongre’ye danışmasını ve yasa koyucular izin vermedikçe 60 gün içinde geri çekilmeyi zorunlu kılıyor. Trump daha önce İran’la devam eden ateşkes nedeniyle bu sürenin “donduğunu” savunmuş ve yetki konusunun Anayasa’ya uygun olmadığını belirtmişti. Savunma Bakanı Pete Hegseth de savaşın ne zaman sona ereceği ve Kongre’den yetki alınıp alınmayacağı konusunda nihai kararın Beyaz Saray’a ait olduğunu ifade etmişti.