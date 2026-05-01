Özel’den Erdoğan’a Sumud eleştirisi: Trump korkusu var

CHP lideri Özgür Özel, İsrail’in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Soykırımcı İsrail yönetimi Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na alçakça bir saldırı düzenledi.



Bu saldırıyı Erdoğan’ın, Trump ve Netanyahu ile birlikte oturduğu Gazze Barış Kurulu sahiplendi.



Kurul resmi açıklamasında, Sumud filosundaki insanlara, “gösterişçi… https://t.co/h1xfXihL5F — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2026

“GAZZE’YE YARDIM GÖTÜREN FİLOYA ALÇAKÇA SALDIRI”

Özel, açıklamasında “Soykırımcı İsrail yönetimi Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na alçakça bir saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı. Bu saldırının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte yer aldığı “Gazze Barış Kurulu” tarafından sahiplenildiğine vurgu yaptı.

KURULUN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Özel, söz konusu kurulun resmî açıklamasında, Sumud Filosu’ndaki insanlar için “gösterişçi aktivistler” ifadesinin kullanıldığını, filoyu destekleyenlerin paylaşımlarının ise “iğrenç” olarak nitelendirildiğini belirtti.

'SİZDE TRUMP KORKUSU VAR’

CHP lideri, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Ey Erdoğan, hep söyledim: Sizde asla Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var! O masadan kalkmadan, söyleyeceğiniz her söz riyakarlıktır, samimiyetsizliktir. O masa Gazze’yi işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın! Trump’tan korkmayın Allah’tan korkun.”

Özel açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı: