Son Dakika| İsrail'in alıkoyduğu Sumud aktivisti Türkler bugün Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistlerin gün içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Keçeli sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit’te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit’te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye’ye getirilmeleri öngörülmektedir."

175 AKTİVİST ALIKONULDU

— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) May 1, 2026

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, Yunanistan açıklarında uluslararası sularda İsrail donanması tarafından müdahale edilmişti.

Müdahale sırasında çok sayıda yardım gemisinin durdurulduğu, aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığı bildirilmişti. Olayın ardından Fransız haber ajansı AFP, gözaltına alınan aktivistlerin Yunanistan’ın Girit Adası’na sevk edilerek karaya çıkarıldığını aktarmıştı.

20 TÜRK VATANDAŞI GÜN İÇİNDE İSTANBUL'DA OLACAK

Özgürlük ve Sumud Filosu Avrasya Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Dişli yaptığı açıklamada, iki yönetim kurulu üyesi dışında tüm yolcuların Girit’e nakledildiğini ve güvenli şekilde karaya çıkarıldıklarını duyurmuştu. Dişli, filoda bulunan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu da bildirmişti.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise, müdahale sonrası 175 aktivistin geri gönderme işlemleri kapsamında Girit’e ulaştırıldığı ifade edilmişti. Açıklamada ayrıca, Türk vatandaşlarının İstanbul’a dönüş süreci kapsamında bugün 17.00–18.00 saatleri arasında İstanbul Havalimanı’na ulaşmalarının beklendiği belirtilmişti.