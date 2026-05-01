Son Dakika| Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler Girit'e bırakıldı!
Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, Yunanistan açıklarında uluslararası sularda İsrail donanması tarafından müdahale edilmişti.
175 aktivist Yunanistan'a teslim edilecek: Aralarında Türkler de var
Müdahale sırasında çok sayıda yardım gemisinin durdurulduğu, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, gözaltına alınan aktivistlerin Yunanistan’ın Girit Adası’na bırakıldığını açıkladı.
HUKUKA AYKIRI BİR OPERASYON
Filonun organizatörleri, müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiğini savunarak operasyonu “hukuka aykırı” olarak nitelendirdi. İsrail tarafı ise gemilerin Gazze’ye uygulanan deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını ileri sürdü.
Olay, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, insan hakları örgütleri müdahalenin hukuki boyutuna ilişkin tartışmaların artabileceğine dikkat çekti.