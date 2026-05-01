Güney Kore'nin hakimiyetindeki LNG taşıyıcı pazarında Çin önemli bir eşiği aştı. China Merchants Heavy Industry tarafından üretilen Celsius Georgetown, Çin'in bu alanda inşa ettiği en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi oldu.

"TACIN MÜCEVHERİ"

LNG taşıyıcılar, gemi inşa sanayiinin en zorlu ürünleri arasında gösteriliyor. Doğal gazı eksi 163 santigrat derecede sıvı halde tutabilen bu gemiler, sektörde "gemi inşasının tacındaki mücevher" olarak anılıyor.

Celsius Georgetown, 180 bin metreküp taşıma kapasitesi, 298,8 metre uzunluğu ve 48 metre genişliğiyle bu alanda Çin'in bugüne kadar ürettiği en büyük örnek.

Gemi, iki adet MAN motorundan oluşan çift yakıtlı bir tahrik sistemiyle donatıldı. Gövdeye uygulanan hava yağlama sistemi, hem buharlaşma oranını düşürüyor hem de çevresel performansı artırıyor.

Danimarka merkezli Celsius Shipping için Marshall Adaları bayrağı altında üretilen gemi, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından uygun gelgit koşulları beklenerek Singapur'a doğru yola çıktı.

ALTI GEMİNİN İLKİ

Celsius Georgetown, China Merchants Heavy Industry'nin Celsius Shipping'den aldığı altı geminin ilk teslimatı. Beş gemi hala inşa aşamasında; ikinci geminin üç ay içinde teslim edilmesi planlanıyor. Sözleşme 2027'nin başlarına kadar devam edecek.

GÜNEY KORE İLE REKABET

Büyük LNG taşıyıcıları pazarında Güney Kore yüzde 70'lik payla liderliğini koruyor. Çin ise geçen yıl küresel gemi siparişlerinin yaklaşık yüzde 70'ini alan ülke konumuna gelmiş olsa da LNG taşıyıcılarda bu paya henüz yaklaşamıyor.

Celsius Georgetown, bu açığı kapatma yolundaki somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Hudong-Zhonghua, Jiangnan, Dalian, Yangzijiang ve China Merchants Heavy Industry olmak üzere beş Çin tersanesi artık LNG taşıyıcı inşa kapasitesine sahip.