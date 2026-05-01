Sungkyunkwan Üniversitesi'nden araştırmacılar, sera gazlarını yakalayıp aynı anda elektrik üreten bir sistem geliştirdi. GCEG (Gas Capture and Electricity Generator /Gaz Yakalama ve Elektrik Jeneratörü)adı verilen teknoloji, kirlilikle mücadeleyi bir enerji kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor.

DIŞARIDAN ENERJİ ALMADAN ÇALIŞIYOR

Haza kirliliğini azaltmak için kullanılan mevcut karbon yakalama sistemleri çalışabilmek için büyük miktarda dış enerji tüketiyor. GCEG ise bunu tamamen tersine çeviriyor.

Azot dioksit ya da karbondioksit gibi sera gazları sistem tarafından absorbe edildiğinde, içerideki iyonlar yeniden dağılarak iletken yüzeye doğru hareket ediyor ve bu süreç doğrudan elektrik akımı üretiyor.

Sistemin sade bir tasarımı var. Poliakrilamid hidrojelden oluşan bir katman ile karbon siyahı kaplı selüloz zengini dut kağıdı tabakası birlikte kullanılıyor; karbon siyahı elektrot görevi üstleniyor.

TEST SONUÇLARI

Laboratuvar koşullarında 50 ppm azot dioksite maruz bırakılan tek bir modül 0,8 volt gerilim ve 55 mikroamper akım üretti. Birden fazla modül birbirine bağlandığında bu değerler 4 volta ve 150 mikroampere kadar yükseldi. Sistem, gaz konsantrasyonu düşük seviyelerde olduğunda da tepki verebiliyor.

SENSÖRLERDEN AKILLI TELEFONA

Araştırmacılar mevcut verimlilik düzeyiyle bile sistemin küçük elektronik cihazlara ve sensörlere güç sağlayabileceğini öngörüyor. Sanayi emisyonlarının yoğun olduğu bölgelerde hem hava kalitesini iyileştiren hem de enerji üreten çift işlevli bir altyapı olarak konumlandırılması da hedefler arasında.

Ekip, ölçek büyütme çalışmalarının tamamlanmasıyla teknolojinin daha geniş endüstriyel uygulamalara taşınabileceğini belirtiyor. Kirliliği bir maliyet kalemi olmaktan çıkarıp yakıta dönüştürme fikri, GCEG'in özünü oluşturuyor.