Dünyanın dört bir yanında 1 Mayıs: Mücadele evrensel, umut ortak

Dünyanın dört bir yanında binlerce işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde benzer taleplerle meydanlara çıktı. Farklı dillerde atılan sloganlar, ortak bir mesajda birleşti: Daha adil çalışma koşulları ve insanca yaşam.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu yıl da küresel ölçekte geniş katılımla kutlandı. Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada işçiler, ekonomik adalet, güvenceli çalışma ve insan onuruna yakışır yaşam taleplerini dile getirmek için sokaklara indi. Objektiflere yansıyan kareler, emeğin evrensel dilini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika | 1 Mayıs'ta çok sayıda gözaltı ve sert müdahale! TİP Lideri Erkan Baş'a da biber gazı sıkıldıSon dakika | 1 Mayıs'ta çok sayıda gözaltı ve sert müdahale! TİP Lideri Erkan Baş'a da biber gazı sıkıldı

ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN PROTESTO

Tayvan’da sendika üyeleri, özellikle sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşullarına dikkat çekmek için dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Sağlık emekçilerinin pandemi sonrası dönemde artan yüküne vurgu yapılan eylemlerde, “görünmeyen emeğin görünür kılınması” çağrısı öne çıktı.

ENDONEZYALILAR DEVLET BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ise işçiler, meclis binası önünde sembolik bir protestoya imza attı. Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun maketine zincir takan göstericiler, yönetimin işçi politikalarına tepkilerini bu yolla dile getirdi. Sokaklarda dikkat çeken bir diğer detay ise, özellikle gençler arasında popüler olan ve Z kuşağının sembollerinden biri haline gelen “One Piece” bayraklarının taşınması oldu.

FİLİPİNLER'DE TRUMP MAKETİ YAKILDI

Filipinler’deki gösteriler ise daha sert görüntülere sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın canavar figürü olarak tasvir edildiği maketin yakıldığı protestolarda, işçiler zaman zaman polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi. Barikatların kurulduğu gösterilerde yaşanan gerilim, ülkedeki sosyal ve ekonomik taleplerin ne denli güçlü olduğunu ortaya koydu.

ASYA'DAN AVRUPA'YA MÜCADELE ÇAĞRISI

Güney Kore’den Bangladeş’e, Endonezya’dan İtalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 1 Mayıs, yalnızca bir anma günü değil; aynı zamanda ortak bir mücadele çağrısına dönüştü. Farklı kültürler, farklı diller ve farklı koşullara rağmen, işçilerin taleplerinin büyük ölçüde benzer olduğu görüldü.

Dünya genelinde kaydedilen bu görüntüler, emeğin birleştirici gücünü ve daha adil bir gelecek arayışının sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Dünya
Son Dakika| İran ABD'ye son teklifini iletti
Son Dakika| İran ABD'ye son teklifini iletti
Erakçi'den çarpıcı iddia! "Trump yalan söylüyor, savaşın ABD'ye faturası..."
Erakçi'den çarpıcı iddia! "Trump yalan söylüyor, savaşın ABD'ye faturası..."